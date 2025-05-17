https://ria.ru/20250517/voenkory-2017562118.html

В Москве высадили 50 кедров в память о погибших военкорах

В Москве высадили 50 кедров в память о погибших военкорах - РИА Новости, 18.05.2025

В Москве высадили 50 кедров в память о погибших военкорах

Пятьдесят алтайских кедров в память о погибших военкорах высадили в Москве на "Аллее Доблести и Славы журналистов" в рамках акции "Сад памяти", передает... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-17T15:07:00+03:00

2025-05-17T15:07:00+03:00

2025-05-18T08:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пятьдесят алтайских кедров в память о погибших военкорах высадили в Москве на "Аллее Доблести и Славы журналистов" в рамках акции "Сад памяти", передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие проходит совместно с Союзом журналистов России и патриотическим проектом "Кедры Великой Победы" в поддержку международной акции "Сад памяти" в парке имени Артема Боровика. "Гитлер хотел создать тысячелетний рейх, а мы сажаем деревья, которые будут расти почти тысячу лет. И мы хотим, чтобы все вы, кто сегодня пришел, ваши родные, близкие, приходили сюда, приводили своих детей, они приводили своих внуков. Кедры надо поливать 750 лет, так что у нас у всех есть задача. И чтобы мы вспоминали тех людей, которые сегодня отдали свои жизни за то, чтобы мы могли вот так вот собраться под таким хоть немножко хмурым, но мирным небом. Я хочу сказать, что я очень счастлива, что наш проект стал поистине всенародным", - сказала в ходе концертной программы по случаю высадки кедров председатель оргкомитета Всенародного проекта "Кедры Великой Победы" Ирина Степеренкова. Перед началом высадки также прошло открытие мемориальной галереи, посвященной памяти погибших в годы ВОВ воинов и погибших военных журналистов, в храмовом комплексе святых мучеников Анатолия и Протолеона в Марьино. "В год 80-летия Великой Победы, в год Защитника Отечества мы, конечно, вспоминаем журналистов, которые прошли Великую Отечественную. Те, кто погиб, исполняя свой профессиональный долг и на той далекой войне, и на войнах, которые были потом. Я от всего нашего сообщества хочу сказать огромное спасибо, поклон святейшему патриарху Кириллу и мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину за то, что было принято вот это решение уникальное по-своему, наверное, впервые в истории создать в храме галерею памяти погибших журналистов", - сказа председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. По его словам, в мемориальной галерее "увековечено 641 имя - это журналисты, погибшие во время Великой Отечественной, и 55 имен - это журналисты, которые погибли в войнах, следующих за Великой Отечественной, это и Вьетнам, и Афганистан, и Чечня, и Сирия, и Югославия, и, конечно, специальная военная операция". Имена погибших военкоров, представленных в галерее, в чью честь высаживают деревья, представлены на сайте галереяпамяти.сжр.рф. В ходе акции участник СВО, председатель общероссийской общественной организации содействия дружбе народов "Союз наций и народов России", президент благотворительного фонда "Крымская весна", член Союза журналистов России Сергей Тагашев вручил памятные медали "За содействие в СВО". Также в рамках концерта прошла церемония вручения благодарственных грамот организаторам и партнерам акции. Международная акция "Сад памяти" проводится с 2020 года по инициативе АНО "Сад Памяти", всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который в 2020 году высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала. Акция проходит при участии Минприроды России и Федерального агентства лесного хозяйства в поддержку национального проекта "Экологическое благополучие". В числе ключевых соорганизаторов проекта выступает благотворительный фонд "Добрые люди" в партнерстве с координационным штабом по взаимодействию с благотворительными фондами, общественными организациями и волонтерскими инициативами. Главная цель масштабной эколого-патриотической акции – ежегодная высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Отличительной особенностью 2025 года стало то, что к инициативе присоединились десятки регионов России, о своем участии в высадке хвойных деревьев, а также в создании собственных Аллей Памяти в честь военкоров сообщили более чем в 50 регионах страны.

https://ria.ru/20250430/vystavka-2014481701.html

https://ria.ru/20250430/orden-2014424440.html

https://ria.ru/20250325/kiev-2007160808.html

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Акция "Сад памяти" Пятьдесят алтайских кедров в память о погибших военкорах высадили в Москве на "Аллее Доблести и Славы журналистов" в рамках акции "Сад памяти", передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие проходит совместно с Союзом журналистов России и проектом "Кедры Великой Победы" в парке им. Артема Боровика. Также в храмовом комплексе святых мучеников Анатолия и Протолеона состоялось открытие мемориальной галереи, посвященной погибшим в годы ВОВ воинов и военных журналистов. 2025-05-17T15:07 true PT1M00S

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Наталья Макарова

общество, россия, москва, вьетнам, владимир соловьев (телеведущий), владимир путин, волонтеры победы, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)