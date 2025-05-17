https://ria.ru/20250517/voda-2017522109.html

Мошенники рассылают фейковые письма о проверке графика отключений воды

Мошенники рассылают фейковые письма о проверке графика отключений воды - РИА Новости, 17.05.2025

Мошенники рассылают фейковые письма о проверке графика отключений воды

Мошенники рассылают по электронной почте, в мессенджерах и соцсетях фейковые сообщения о проверке графика отключений горячей воды, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T03:21:00+03:00

2025-05-17T03:21:00+03:00

2025-05-17T03:21:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мошенники рассылают по электронной почте, в мессенджерах и соцсетях фейковые сообщения о проверке графика отключений горячей воды, рассказал РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. "Пользуясь привычкой людей к подобным сообщениям, злоумышленники рассылают по электронной почте письма и сообщения в мессенджерах и соцсетях якобы от имени управляющих компаний, муниципальных служб или даже порталов госуслуг. В теле письма - фраза вроде "Узнайте, когда отключат горячую воду по вашему адресу" или "Проверьте, когда отключат горячую воду в Вашем доме" и ссылка, ведущая не на официальный ресурс, а на поддельный сайт либо на установку вредоносного ПО", - рассказал Адамс. Юрист добавил, что переход на фейковые сайты иногда завершает сессию в соцсети, перехватывая доступ к профилю пользователя для рассылки спама, а иногда устанавливает на устройство троян, ворующий логины, пароли и банковские данные. Адамс вдобавок предупредил о случаях, когда вредоносная страница имитирует государственный ресурс и предлагает ввести персональные данные. Адамс также перечислил признаки, по которым можно вычислить сделанный мошенниками сайт. "Во-первых, сам стиль письма - излишне панический, с орфографическими и пунктуационными ошибками, часто - без обращения по имени. Во-вторых, доменное имя ресурса может выглядеть похоже на известный сайт, но содержать лишние буквы, тире или подозрительные окончания. В-третьих, если при переходе по ссылке браузер предупреждает о возможной угрозе, стоит это воспринимать серьёзно, однако такие предупреждения всплывают не всегда", - пояснил юрист. Кроме того, он дал рекомендации пользователям в случае перехода по вредоносной ссылке. "Если пользователь всё-таки открыл ссылку и ввёл свои данные, необходимо как можно быстрее сменить пароли, отключить автозаполнение в браузере и проверить устройство антивирусом. При выявлении списаний с банковских счетов нужно сразу обратиться в банк и подать заявление о несанкционированной операции. Также следует зафиксировать инцидент обращением в полицию - в том числе в электронной форме через сайт МВД или "Госуслуги". Рассылка фишинговых сообщений и установка вредоносного ПО могут квалифицироваться по статьям 159 ("Мошенничество"), 272 ("Неправомерный доступ к компьютерной информации") и 273 ("Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ") УК РФ. При этом для возбуждения дела, как правило, требуется заявление пострадавшего. Следственные органы могут запрашивать информацию у провайдеров, анализировать серверы, на которые происходила передача данных, и отслеживать IP-адреса злоумышленников", - объяснил Адамс. Юрист напомнил, что график отключения горячей воды публикуется исключительно на сайтах администраций муниципальных образований, управляющих компаний и теплоснабжающих организаций. Он подчеркнул, что граждане могут самостоятельно узнать информацию о дате отключения воды на городском портале.

https://ria.ru/20250516/moshenniki-2017440184.html

https://ria.ru/20250516/mvd-2017266677.html

https://ria.ru/20250515/google-2017214252.html

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общество, технологии, россия