https://ria.ru/20250517/vilfand-2017521133.html

Вильфанд рассказал о погоде в России на следующей неделе

Вильфанд рассказал о погоде в России на следующей неделе - РИА Новости, 17.05.2025

Вильфанд рассказал о погоде в России на следующей неделе

Жаркой погоды в ближайшую неделю в РФ не будет, погода будет "спокойной" почти на всей территории страны, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T02:55:00+03:00

2025-05-17T02:55:00+03:00

2025-05-17T02:55:00+03:00

общество

россия

республика алтай

алтайский край

роман вильфанд

гидрометцентр

день победы

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Жаркой погоды в ближайшую неделю в РФ не будет, погода будет "спокойной" почти на всей территории страны, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, аномально высокие температуры ожидаются в Республике Алтай и Алтайском крае на выходных, воздух прогреется до 30 градусов и выше. "Нигде такой жаркой погоды больше не будет. В целом, достаточно спокойная ситуация на территории России. Нельзя сказать, что где-то будет супержаркая погода", - сказал Вильфанд. По его словам, комфортная майская погода в центре европейской части России продлится до воскресенья, затем придет циклон, и температура понизится примерно до 15 градусов днем. Кроме того, в течение следующей недели прогнозируются плотные облака, которые будут поглощать солнечные лучи.

https://ria.ru/20250427/zamorozki-2013646793.html

россия

республика алтай

алтайский край

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общество, россия, республика алтай, алтайский край, роман вильфанд, гидрометцентр, день победы