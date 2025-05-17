https://ria.ru/20250517/uregulirovanie-2017543487.html
В Кремле прокомментировали работу по украинскому урегулированию
В Кремле прокомментировали работу по украинскому урегулированию - РИА Новости, 17.05.2025
В Кремле прокомментировали работу по украинскому урегулированию
Работа по украинскому урегулированию будет продолжена, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T11:33:00+03:00
2025-05-17T11:33:00+03:00
2025-05-17T11:41:00+03:00
дмитрий песков
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Работа по украинскому урегулированию будет продолжена, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Работа только началась, она будет продолжаться", - сказал Песков, комментируя переговоры между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20250517/peskov-2017544767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Дмитрий Песков, Россия, Украина, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
В Кремле прокомментировали работу по украинскому урегулированию
Песков заявил, что работа по украинскому урегулированию продолжится