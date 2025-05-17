https://ria.ru/20250517/uregulirovanie-2017543487.html

В Кремле прокомментировали работу по украинскому урегулированию

В Кремле прокомментировали работу по украинскому урегулированию - РИА Новости, 17.05.2025

В Кремле прокомментировали работу по украинскому урегулированию

Работа по украинскому урегулированию будет продолжена, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T11:33:00+03:00

2025-05-17T11:33:00+03:00

2025-05-17T11:41:00+03:00

дмитрий песков

россия

украина

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

в мире

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Работа по украинскому урегулированию будет продолжена, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Работа только началась, она будет продолжаться", - сказал Песков, комментируя переговоры между Россией и Украиной.

https://ria.ru/20250517/peskov-2017544767.html

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Варвара Скокшина

дмитрий песков, россия, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире