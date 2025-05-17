https://ria.ru/20250517/ukraina-2017627237.html

В Женеве опасаются, что военные ВСУ после конфликта станут преступниками

В Женеве опасаются, что военные ВСУ после конфликта станут преступниками - РИА Новости, 17.05.2025

В Женеве опасаются, что военные ВСУ после конфликта станут преступниками

После окончания конфликта на Украине часть военных ВСУ могут заняться преступной деятельностью, если властям страны не удастся реинтегрировать их в гражданское... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T22:37:00+03:00

2025-05-17T22:37:00+03:00

2025-05-17T22:37:00+03:00

в мире

украина

женева (город)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9139f8f85ed7951bcab11edd51e8ee97.jpg

ЖЕНЕВА, 17 мая - РИА Новости. После окончания конфликта на Украине часть военных ВСУ могут заняться преступной деятельностью, если властям страны не удастся реинтегрировать их в гражданское общество, говорится в докладе женевской НПО "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью" (GITOC). "По официальным данным, в стране будет 4-5 миллионов ветеранов (хотя, по другим официальным оценкам, их число составляет почти 9 миллионов). Если Украина не сможет удовлетворить требования ветеранов, то ряд ветеранов могут стать преступниками - либо из-за употребления психоактивных веществ, недовольства гражданской жизнью, либо просто для того, чтобы использовать свои навыки и получать доход в среде, которая внешне напоминает то братство, с которым они сталкивались в армии", - сказано в документе. Эксперты GITOC считают, считают, что те, кто продолжает службу в ВСУ, также могут быть вовлечены в преступность, поскольку употребление наркотиков среди украинских военнослужащих "является распространенным явлением". GITOC (Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности) -неправительственная организация, базирующаяся в Женеве. Она занимается анализом, мониторингом и борьбой с транснациональной организованной преступностью по всему миру. GITOC объединяет экспертов, исследователей и политиков для разработки стратегий и содействия международному сотрудничеству в этой области.

https://ria.ru/20250517/shvejtsarija-2017626114.html

украина

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, женева (город), вооруженные силы украины