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В Женеве опасаются, что военные ВСУ после конфликта станут преступниками - РИА Новости, 17.05.2025
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22:37 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/ukraina-2017627237.html
В Женеве опасаются, что военные ВСУ после конфликта станут преступниками
В Женеве опасаются, что военные ВСУ после конфликта станут преступниками - РИА Новости, 17.05.2025
В Женеве опасаются, что военные ВСУ после конфликта станут преступниками
После окончания конфликта на Украине часть военных ВСУ могут заняться преступной деятельностью, если властям страны не удастся реинтегрировать их в гражданское... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T22:37:00+03:00
2025-05-17T22:37:00+03:00
в мире
украина
женева (город)
вооруженные силы украины
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ЖЕНЕВА, 17 мая - РИА Новости. После окончания конфликта на Украине часть военных ВСУ могут заняться преступной деятельностью, если властям страны не удастся реинтегрировать их в гражданское общество, говорится в докладе женевской НПО "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью" (GITOC). "По официальным данным, в стране будет 4-5 миллионов ветеранов (хотя, по другим официальным оценкам, их число составляет почти 9 миллионов). Если Украина не сможет удовлетворить требования ветеранов, то ряд ветеранов могут стать преступниками - либо из-за употребления психоактивных веществ, недовольства гражданской жизнью, либо просто для того, чтобы использовать свои навыки и получать доход в среде, которая внешне напоминает то братство, с которым они сталкивались в армии", - сказано в документе. Эксперты GITOC считают, считают, что те, кто продолжает службу в ВСУ, также могут быть вовлечены в преступность, поскольку употребление наркотиков среди украинских военнослужащих "является распространенным явлением". GITOC (Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности) -неправительственная организация, базирующаяся в Женеве. Она занимается анализом, мониторингом и борьбой с транснациональной организованной преступностью по всему миру. GITOC объединяет экспертов, исследователей и политиков для разработки стратегий и содействия международному сотрудничеству в этой области.
https://ria.ru/20250517/shvejtsarija-2017626114.html
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в мире, украина, женева (город), вооруженные силы украины
В мире, Украина, Женева (город), Вооруженные силы Украины
В Женеве опасаются, что военные ВСУ после конфликта станут преступниками

GITOC: военные ВСУ после конфликта на Украине могут пополнить ряды преступников

CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 17 мая - РИА Новости. После окончания конфликта на Украине часть военных ВСУ могут заняться преступной деятельностью, если властям страны не удастся реинтегрировать их в гражданское общество, говорится в докладе женевской НПО "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью" (GITOC).
«
"По официальным данным, в стране будет 4-5 миллионов ветеранов (хотя, по другим официальным оценкам, их число составляет почти 9 миллионов). Если Украина не сможет удовлетворить требования ветеранов, то ряд ветеранов могут стать преступниками - либо из-за употребления психоактивных веществ, недовольства гражданской жизнью, либо просто для того, чтобы использовать свои навыки и получать доход в среде, которая внешне напоминает то братство, с которым они сталкивались в армии", - сказано в документе.
Эксперты GITOC считают, считают, что те, кто продолжает службу в ВСУ, также могут быть вовлечены в преступность, поскольку употребление наркотиков среди украинских военнослужащих "является распространенным явлением".
GITOC (Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности) -неправительственная организация, базирующаяся в Женеве. Она занимается анализом, мониторингом и борьбой с транснациональной организованной преступностью по всему миру. GITOC объединяет экспертов, исследователей и политиков для разработки стратегий и содействия международному сотрудничеству в этой области.
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