В Женеве опасаются, что военные ВСУ после конфликта станут преступниками
GITOC: военные ВСУ после конфликта на Украине могут пополнить ряды преступников
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 17 мая - РИА Новости. После окончания конфликта на Украине часть военных ВСУ могут заняться преступной деятельностью, если властям страны не удастся реинтегрировать их в гражданское общество, говорится в докладе женевской НПО "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью" (GITOC).
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"По официальным данным, в стране будет 4-5 миллионов ветеранов (хотя, по другим официальным оценкам, их число составляет почти 9 миллионов). Если Украина не сможет удовлетворить требования ветеранов, то ряд ветеранов могут стать преступниками - либо из-за употребления психоактивных веществ, недовольства гражданской жизнью, либо просто для того, чтобы использовать свои навыки и получать доход в среде, которая внешне напоминает то братство, с которым они сталкивались в армии", - сказано в документе.
Эксперты GITOC считают, считают, что те, кто продолжает службу в ВСУ, также могут быть вовлечены в преступность, поскольку употребление наркотиков среди украинских военнослужащих "является распространенным явлением".
GITOC (Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности) -неправительственная организация, базирующаяся в Женеве. Она занимается анализом, мониторингом и борьбой с транснациональной организованной преступностью по всему миру. GITOC объединяет экспертов, исследователей и политиков для разработки стратегий и содействия международному сотрудничеству в этой области.