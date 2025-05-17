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Орбан призвал Рютте остановить клеветнические акции Украины - РИА Новости, 17.05.2025
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21:57 17.05.2025 (обновлено: 22:01 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/ukraina-2017624187.html
Орбан призвал Рютте остановить клеветнические акции Украины
Орбан призвал Рютте остановить клеветнические акции Украины - РИА Новости, 17.05.2025
Орбан призвал Рютте остановить клеветнические акции Украины
Венгрия считает неприемлемыми клеветнические акции спецслужб Украины и просит генерального секретаря НАТО Марка Рютте помешать им, заявил венгерский... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T21:57:00+03:00
2025-05-17T22:01:00+03:00
в мире
украина
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будапешт
виктор орбан
марк рютте
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 17 мая - РИА Новости. Венгрия считает неприемлемыми клеветнические акции спецслужб Украины и просит генерального секретаря НАТО Марка Рютте помешать им, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после встречи с Рютте на полях саммита Европейского политического сообщества в Тиране. "Я сказал генеральному секретарю НАТО, что считаю неприемлемым, что против Венгрии, страны-члена НАТО, государство, не являющееся членом НАТО, Украина, проводит дезинформационную клеветническую кампанию, организованную спецслужбами. Это неприемлемо. И что необходимо сделать всё, чтобы Украина это прекратила. Давайте остановим их... Я попросил, чтобы генсек НАТО учел это при принятии решений в будущем", - сказал Орбан в эфире телеканала TV2. Он также назвал беспрецедентной ситуацию, когда Киев, который стремится в ЕС, не пытается улучшить отношения с Будапештом, выступающим против, а "хочет оклеветать, чтобы уже никогда не вступить в Евросоюз". "Нам не нужна помощь НАТО, наша единственная задача - обеспечить, чтобы НАТО знало о том, что здесь происходит, и не верило никакой кампании по дискредитации Венгрии", - отметил при этом венгерский премьер. Орбан также подчеркнул, что в Венгрии готовится закон о запрете на получение финансирование из-за рубежа для политических партий и СМИ, а текущий шпионский скандал является примером взаимодействия венгерской оппозиции и украинских спецслужб с целью дискредитации венгерского опроса о вступлении Украины в ЕС. "Действия украинских спецслужб, сговор венгерской оппозиции с украинцами и Брюсселем, деньги, поступающие из Брюсселя и от Сороса, ускоренное принятие Украины в Евросоюз, все указывает в одном направлении: здесь хотят трансформировать Евросоюз и принять Украину любой ценой. И это будет иметь трагические последствия для венгерской экономики", - сказал он. Орбан во вторник созвал совет обороны в связи со шпионским скандалом, назвав последний операцией украинских спецслужб, проведенной при активном участии венгерской оппозиции с целью сорвать общевенгерское голосование о членстве Киева в Евросоюзе. В прошлую пятницу СБУ заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая, как утверждается, вела шпионскую деятельность, задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. После этого Украина заявила, что высылает двух венгерских дипломатов. Сотрудники венгерского антитеррористического центра также задержали в центре Будапеште бывшего сотрудника украинского посольства и в течение нескольких часов выдворили его из страны.
https://ria.ru/20250513/orban-2016745252.html
https://ria.ru/20250516/orban-2017410870.html
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в мире, украина, венгрия, будапешт, виктор орбан, марк рютте, петер сийярто, нато, евросоюз, служба безопасности украины
В мире, Украина, Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан, Марк Рютте, Петер Сийярто, НАТО, Евросоюз, Служба безопасности Украины
Орбан призвал Рютте остановить клеветнические акции Украины

Орбан: Венгрия считает неприемлемыми клеветнические акции спецслужб Украины

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 17 мая - РИА Новости. Венгрия считает неприемлемыми клеветнические акции спецслужб Украины и просит генерального секретаря НАТО Марка Рютте помешать им, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после встречи с Рютте на полях саммита Европейского политического сообщества в Тиране.
"Я сказал генеральному секретарю НАТО, что считаю неприемлемым, что против Венгрии, страны-члена НАТО, государство, не являющееся членом НАТО, Украина, проводит дезинформационную клеветническую кампанию, организованную спецслужбами. Это неприемлемо. И что необходимо сделать всё, чтобы Украина это прекратила. Давайте остановим их... Я попросил, чтобы генсек НАТО учел это при принятии решений в будущем", - сказал Орбан в эфире телеканала TV2.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Орбан обвинил Киев в попытке сорвать голосование по членству Украины в ЕС
13 мая, 19:12
Он также назвал беспрецедентной ситуацию, когда Киев, который стремится в ЕС, не пытается улучшить отношения с Будапештом, выступающим против, а "хочет оклеветать, чтобы уже никогда не вступить в Евросоюз".
"Нам не нужна помощь НАТО, наша единственная задача - обеспечить, чтобы НАТО знало о том, что здесь происходит, и не верило никакой кампании по дискредитации Венгрии", - отметил при этом венгерский премьер.
Орбан также подчеркнул, что в Венгрии готовится закон о запрете на получение финансирование из-за рубежа для политических партий и СМИ, а текущий шпионский скандал является примером взаимодействия венгерской оппозиции и украинских спецслужб с целью дискредитации венгерского опроса о вступлении Украины в ЕС.
"Действия украинских спецслужб, сговор венгерской оппозиции с украинцами и Брюсселем, деньги, поступающие из Брюсселя и от Сороса, ускоренное принятие Украины в Евросоюз, все указывает в одном направлении: здесь хотят трансформировать Евросоюз и принять Украину любой ценой. И это будет иметь трагические последствия для венгерской экономики", - сказал он.
Орбан во вторник созвал совет обороны в связи со шпионским скандалом, назвав последний операцией украинских спецслужб, проведенной при активном участии венгерской оппозиции с целью сорвать общевенгерское голосование о членстве Киева в Евросоюзе.
В прошлую пятницу СБУ заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая, как утверждается, вела шпионскую деятельность, задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. После этого Украина заявила, что высылает двух венгерских дипломатов. Сотрудники венгерского антитеррористического центра также задержали в центре Будапеште бывшего сотрудника украинского посольства и в течение нескольких часов выдворили его из страны.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Орбан обсудит с генсеком НАТО действия Украины в отношении Венгрии
16 мая, 16:20
 
В миреУкраинаВенгрияБудапештВиктор ОрбанМарк РюттеПетер СийяртоНАТОЕвросоюзСлужба безопасности Украины
 
 
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