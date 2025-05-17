https://ria.ru/20250517/ukraina-2017581997.html

"Будет расплата": в Финляндии испугались из-за хода Запада против России

"Будет расплата": в Финляндии испугались из-за хода Запада против России - РИА Новости, 17.05.2025

"Будет расплата": в Финляндии испугались из-за хода Запада против России

Украине придется расплачиваться за провальную попытку Запада навредить России, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T16:54:00+03:00

2025-05-17T16:54:00+03:00

2025-05-17T16:54:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украине придется расплачиваться за провальную попытку Запада навредить России, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Мы вновь попытались нанести удар россиянам, но снова потерпели неудачу. Теперь из-за нашего поступка Украину ждет расплата", — указал Малинен.Эксперт также упрекнул глав стран Европы, желающих открытую конфронтацию с Россией, что, как предупреждает Малинен, приведет лишь к невообразимым разрушениям на континенте.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что российское государство не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250517/ukraina-2017576433.html

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