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"Будет расплата": в Финляндии испугались из-за хода Запада против России - РИА Новости, 17.05.2025
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16:54 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/ukraina-2017581997.html
"Будет расплата": в Финляндии испугались из-за хода Запада против России
"Будет расплата": в Финляндии испугались из-за хода Запада против России - РИА Новости, 17.05.2025
"Будет расплата": в Финляндии испугались из-за хода Запада против России
Украине придется расплачиваться за провальную попытку Запада навредить России, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T16:54:00+03:00
2025-05-17T16:54:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украине придется расплачиваться за провальную попытку Запада навредить России, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Мы вновь попытались нанести удар россиянам, но снова потерпели неудачу. Теперь из-за нашего поступка Украину ждет расплата", — указал Малинен.Эксперт также упрекнул глав стран Европы, желающих открытую конфронтацию с Россией, что, как предупреждает Малинен, приведет лишь к невообразимым разрушениям на континенте.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что российское государство не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250517/ukraina-2017576433.html
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россия, москва, украина, туомас малинен, нато, в мире
Россия, Москва, Украина, Туомас Малинен, НАТО, В мире
"Будет расплата": в Финляндии испугались из-за хода Запада против России

Малинен: Украина поплатится за попытку Запада причинить вред России

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украине придется расплачиваться за провальную попытку Запада навредить России, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
«
"Мы вновь попытались нанести удар россиянам, но снова потерпели неудачу. Теперь из-за нашего поступка Украину ждет расплата", — указал Малинен.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В США предложили отправить неожиданную делегацию на Украину
Вчера, 16:14
Эксперт также упрекнул глав стран Европы, желающих открытую конфронтацию с Россией, что, как предупреждает Малинен, приведет лишь к невообразимым разрушениям на континенте.
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что российское государство не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Участники украинской делегации на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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