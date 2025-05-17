В США предложили отправить неожиданную делегацию на Украину
AT: США могут отправить представителей DOGE на Украину ради аудита помощи
© AP Photo / Jose Luis MaganaИлон Маск
© AP Photo / Jose Luis Magana
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. США могут отправить представителей департамента государственной эффективности (DOGE) на Украину ради аудита финансовой помощи, пишет American Thinker.
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"Полагаю, что, учитывая его безупречную репутацию, мы должны передать эту работу по проверке департаменту государственной эффективности. На Украине он бы смог вернуть нам миллиарды", — говорится в материале.
Созданный по решению американского президента Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент 16 января заявил, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7 процентов от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики Америки "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями. Кроме того, спикер палаты представителей Штатов Майк Джонсон 11 февраля сказал, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Владимир Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается десять-пятнадцать миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.