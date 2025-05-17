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В США предложили отправить неожиданную делегацию на Украину - РИА Новости, 17.05.2025
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16:14 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/ukraina-2017576433.html
В США предложили отправить неожиданную делегацию на Украину
В США предложили отправить неожиданную делегацию на Украину - РИА Новости, 17.05.2025
В США предложили отправить неожиданную делегацию на Украину
США могут отправить представителей департамента государственной эффективности (DOGE) на Украину ради аудита финансовой помощи, пишет American Thinker. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T16:14:00+03:00
2025-05-17T16:14:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. США могут отправить представителей департамента государственной эффективности (DOGE) на Украину ради аудита финансовой помощи, пишет American Thinker."Полагаю, что, учитывая его безупречную репутацию, мы должны передать эту работу по проверке департаменту государственной эффективности. На Украине он бы смог вернуть нам миллиарды", — говорится в материале.Созданный по решению американского президента Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент 16 января заявил, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7 процентов от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики Америки "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями. Кроме того, спикер палаты представителей Штатов Майк Джонсон 11 февраля сказал, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Владимир Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается десять-пятнадцать миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.
https://ria.ru/20250517/kiev-2017536506.html
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в мире, украина, сша, америка, дональд трамп, владимир зеленский, верховная рада украины, скотт бессент
В мире, Украина, США, Америка, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Скотт Бессент
В США предложили отправить неожиданную делегацию на Украину

AT: США могут отправить представителей DOGE на Украину ради аудита помощи

© AP Photo / Jose Luis MaganaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. США могут отправить представителей департамента государственной эффективности (DOGE) на Украину ради аудита финансовой помощи, пишет American Thinker.
«
"Полагаю, что, учитывая его безупречную репутацию, мы должны передать эту работу по проверке департаменту государственной эффективности. На Украине он бы смог вернуть нам миллиарды", — говорится в материале.
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Вчера, 09:25
Созданный по решению американского президента Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент 16 января заявил, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7 процентов от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики Америки "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями. Кроме того, спикер палаты представителей Штатов Майк Джонсон 11 февраля сказал, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Владимир Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается десять-пятнадцать миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.
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В миреУкраинаСШААмерикаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныСкотт Бессент
 
 
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