https://ria.ru/20250517/ukraina-2017565342.html

В Раде потребовали создать специальную форму для сотрудников военкоматов

В Раде потребовали создать специальную форму для сотрудников военкоматов - РИА Новости, 17.05.2025

В Раде потребовали создать специальную форму для сотрудников военкоматов

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* обратился в кабмин и минобороны Украины с требованием разработать отдельную форму для работников военкоматов, чтобы... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T15:13:00+03:00

2025-05-17T15:13:00+03:00

2025-05-17T15:13:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* обратился в кабмин и минобороны Украины с требованием разработать отдельную форму для работников военкоматов, чтобы их можно было отличать от других военных и снизить число конфликтов с прохожими. "ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.) не должны носить пиксель, требую от кабмина и минобороны, чтобы им разработали другую форму. Ко мне последний год активно обращаются военнослужащие и просят сделать что-то с тем, что из-за формы их постоянно путают с работниками ТЦК", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Он заявил, что военные ВСУ стали стесняться "одевать пиксель" из-за "косых взглядов". По словам Гончаренко*, люди разбегаются в разные стороны, только чтобы обойти стороной работников военкоматов. В крайних случаях доходит даже до драк, военные не могут спокойно носить форму вне службы, добавил он. "Одна форма, которую будут гордиться надеть. Другая - для ТЦК", - подытожил Гончаренко*. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250513/ukraina-2016677227.html

https://ria.ru/20250511/ukraina-2016377030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, алексей гончаренко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины