В Раде потребовали создать специальную форму для сотрудников военкоматов
Депутат Рады Гончаренко потребовал разработать форму для работников военкоматов
© СоцсетиПредставители военкомата под присмотром полиции запихивают мужчину в автомобиль в Одессе
© Соцсети
Представители военкомата под присмотром полиции запихивают мужчину в автомобиль в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* обратился в кабмин и минобороны Украины с требованием разработать отдельную форму для работников военкоматов, чтобы их можно было отличать от других военных и снизить число конфликтов с прохожими.
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"ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.) не должны носить пиксель, требую от кабмина и минобороны, чтобы им разработали другую форму. Ко мне последний год активно обращаются военнослужащие и просят сделать что-то с тем, что из-за формы их постоянно путают с работниками ТЦК", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Он заявил, что военные ВСУ стали стесняться "одевать пиксель" из-за "косых взглядов". По словам Гончаренко*, люди разбегаются в разные стороны, только чтобы обойти стороной работников военкоматов. В крайних случаях доходит даже до драк, военные не могут спокойно носить форму вне службы, добавил он.
"Одна форма, которую будут гордиться надеть. Другая - для ТЦК", - подытожил Гончаренко*.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.