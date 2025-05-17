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Писториус призвал готовиться к важному дню, касающемуся Украины
Писториус призвал готовиться к важному дню, касающемуся Украины - РИА Новости, 17.05.2025
Писториус призвал готовиться к важному дню, касающемуся Украины
Европа должна готовиться ко дню, когда Россия и Украина добьются прекращении огня, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, выступая на... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T07:29:00+03:00
2025-05-17T07:29:00+03:00
2025-05-17T15:11:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Европа должна готовиться ко дню, когда Россия и Украина добьются прекращении огня, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, выступая на пресс-конференции в Риме."И даже если <…> прекращение огня в данный момент не предвидится, мы должны думать не только о сегодняшнем дне, но и о первом дне после начала возможного (режима. — Прим. ред.) прекращения огня", — сказал он.По словам Писториуса, Германия предлагает взять на себя ведущую роль в "коалиции желающих", продолжив оказывать поддержку Украине в ее восстановлении после начала перемирия.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
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в мире, украина, россия, германия, борис писториус, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Германия, Борис Писториус, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Писториус призвал готовиться к важному дню, касающемуся Украины
Писториус: Европа должна быть готова ко дню прекращения огня на Украине