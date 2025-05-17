https://ria.ru/20250517/ukraina-2017365014.html

Врачи не помогут. В тылу Украины появилась новая угроза

Врачи не помогут. В тылу Украины появилась новая угроза - РИА Новости, 18.05.2025

Врачи не помогут. В тылу Украины появилась новая угроза

В воскресенье, 18 мая, в Польше пройдут президентские выборы. Хотя все кандидаты в той или иной степени антироссийские, неожиданно они начали соревноваться друг РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-17T08:00:00+03:00

2025-05-17T08:00:00+03:00

2025-05-18T10:51:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Михаил Катков. В воскресенье, 18 мая, в Польше пройдут президентские выборы. Хотя все кандидаты в той или иной степени антироссийские, неожиданно они начали соревноваться друг с другом и в антиукраинской риторике. Их раздражают Владимир Зеленский и беженцы. Что происходит в Варшаве — в материале РИА Новости.Трое из ларцаПо результатам опроса, проведенного социологическим институтом IBRiS 25-26 апреля, фаворит предвыборной гонки — мэр столицы Рафал Тшасковский, кандидат от правящей "Гражданской коалиции" (ГК). За него готовы проголосовать 31,5 процента. На втором месте — глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий (23,6) от партии "Право и справедливость" (ПиС), которая руководила страной до октября 2023 года. Замыкает тройку лидеров представитель националистической "Конфедерации" Славомир Ментцен (12,6).В большинстве стран Евросоюза у президента чисто церемониальные полномочия. Однако в Польше это более влиятельная фигура: может наложить вето на законопроект, принятый парламентом, назначать послов и влиять на внешнеполитический курс. Анджей Дуда из ПиС активно пользуется всем этим, чтобы саботировать работу премьер-министра Дональда Туска и ГК.В ПиС надеются, что Навроцкий сумеет повторить успех Дуды. В 2015-м поляки избрали мало кому известного юриста, а сейчас партия предлагает им историка, у которого вообще нет политического опыта. Рассчитывают на то, что население устало от традиционных политиков и хочет кого-то нового. Если же эти ожидания не оправдаются, ПиС придется задуматься о будущем, так как эпоха безоговорочного восьмилетнего доминирования окончательно уйдет в прошлое.К несчастью для Навроцкого, он угодил в "квартирный скандал". Журналисты выяснили, что ранее кандидат в президенты ухаживал за неким стариком по имени Ежи, у которого затем приобрел его единственное жилье. Обстоятельства сделки до конца не известны. Сам политик постоянно меняет показания. А пенсионер — в доме для престарелых. СМИ считают, что ядерный электорат ПиС все равно поддержит Навроцкого, но во втором туре ему будет сложно привлечь голоса других избирателей.Проблема Тшасковского в том, что он — левый либерал. Поддерживает аборты, участвует в парадах сексуальных меньшинств, хочет ограничить влияние католической церкви. А Польша — довольно консервативная страна, и это многим не нравится.Ментцен опирается на тех, кому обычного консерватизма недостаточно. К примеру, в 2019 году он выдвинул такой лозунг: "Мы не хотим евреев, гомосексуалов, абортов, налогов и Европейского союза".Как бы там ни было, скорее всего, первый тур не выявит победителя. В таком случае состоится второй — 1 июня.И не друг, и не врагИ все фавориты не очень лояльны к Киеву. Так, Тшасковский уже заявил, что Украине предстоит стать "буферной зоной"."С тех времен, когда я работал в ЕС, в Европарламенте, я постоянно повторял: Россия — угроза, а Украина должна быть буферной зоной. <…> Зато интересы ЕС и США абсолютно одинаковы, а именно: Россия не может выиграть эту войну, и все мы, безусловно, хотим справедливого мира", — сказал он. Пока же, по его словам, надо ограничить социальную помощь украинским беженцам.Навроцкий выступил в том же духе. И заверил, что не отправит польских солдат на Украину ни при каких условиях. Кроме того, пообещал отстаивать экономические интересы Варшавы в отношениях с Киевом и обвинил союзника в нарушении правил честной конкуренции в аграрных и транспортных вопросах.К тому же Навроцкий не видит Украину в НАТО и ЕС. Хотя считает необходимым продолжать военные поставки Киеву, потому что Россия — враг.Ментцен пошел еще дальше: предложил лишить Зеленского ордена Белого орла — высшей польской государственной награды, которую ему вручили в апреле 2023-го. "Я бы отобрал его у всех политиков, которые оскорбляли Польшу и поляков, а также врали по поводу нашей истории. Это скандал, что из рук президента этот орден получили Ян Томаш Гросс (историк, исследовавший убийства евреев поляками в годы нацистской оккупации. — Прим. ред.), Франс Тиммерманс (бывший вице-председатель Еврокомиссии, ответственный за экологическую политику. — Прим. ред.), Владимир Зеленский", — заявил кандидат от "Конфедерации".И предложил вообще не распространять на украинских беженцев польскую систему здравоохранения. "У них слишком много прав", — отметил Ментцен.Пора домойЭксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов объяснил антиукраинские высказывания кандидатов в президенты Польши желанием угодить избирателям."Такой приток беженцев вызвал, естественно, целый ряд негативных последствий. Например, украинцы образованны лучше многих поляков, но согласны на меньшую зарплату. Люди недовольны тем, что у них отбирают рабочие места, и политики пытаются этим воспользоваться. Если же Варшава проявит жесткость, этому примеру могут последовать другие страны ЕС. Возникнет еще одна линия разлома в этой организации. Скорее всего, Брюссель этого не допустит", — указал политолог в беседе с РИА Новости.Примечательно, что антиукраинские настроения в Польше усиливаются на фоне полного неприятия России, добавил доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев."Исторически поляки относились к украинцам как к домашней скотине, поэтому, когда приехали беженцы и стали вести себя по-хамски, требуя все больше, люди были шокированы. К тому же среди мигрантов много поклонников Бандеры, которого в Польше считают преступником. Так что ограничение украинцев в правах неизбежно при любом следующем президенте", — уверен эксперт.По его мнению, победит Тшасковский — соберет во втором туре голоса всех противников ПиС. А правившая до 2023-го партия окончательно уйдет в оппозицию, опираясь на 15-20 процентов избирателей.

https://ria.ru/20250515/britaniya-2016942786.html

https://ria.ru/20250513/germaniya-2016501253.html

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в мире, польша, украина, россия, рафал тшасковски, кароль навроцкий, владимир зеленский, евросоюз, ibris, право и справедливость, президентские выборы в польше — 2025