Врачи не помогут. В тылу Украины появилась новая угроза
Политолог Трухачев: следующим президентом Польши станет противник украинцев
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Михаил Катков. В воскресенье, 18 мая, в Польше пройдут президентские выборы. Хотя все кандидаты в той или иной степени антироссийские, неожиданно они начали соревноваться друг с другом и в антиукраинской риторике. Их раздражают Владимир Зеленский и беженцы. Что происходит в Варшаве — в материале РИА Новости.
Трое из ларца
По результатам опроса, проведенного социологическим институтом IBRiS 25-26 апреля, фаворит предвыборной гонки — мэр столицы Рафал Тшасковский, кандидат от правящей "Гражданской коалиции" (ГК). За него готовы проголосовать 31,5 процента. На втором месте — глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий (23,6) от партии "Право и справедливость" (ПиС), которая руководила страной до октября 2023 года. Замыкает тройку лидеров представитель националистической "Конфедерации" Славомир Ментцен (12,6).
© AP Photo / Michal DyjukМэр Варшавы Рафал Тшасковский
© AP Photo / Michal Dyjuk
Мэр Варшавы Рафал Тшасковский
В большинстве стран Евросоюза у президента чисто церемониальные полномочия. Однако в Польше это более влиятельная фигура: может наложить вето на законопроект, принятый парламентом, назначать послов и влиять на внешнеполитический курс. Анджей Дуда из ПиС активно пользуется всем этим, чтобы саботировать работу премьер-министра Дональда Туска и ГК.
В ПиС надеются, что Навроцкий сумеет повторить успех Дуды. В 2015-м поляки избрали мало кому известного юриста, а сейчас партия предлагает им историка, у которого вообще нет политического опыта. Рассчитывают на то, что население устало от традиционных политиков и хочет кого-то нового. Если же эти ожидания не оправдаются, ПиС придется задуматься о будущем, так как эпоха безоговорочного восьмилетнего доминирования окончательно уйдет в прошлое.
© AP Photo / Beata ZawrzelКароль Навроцкий
© AP Photo / Beata Zawrzel
Кароль Навроцкий
К несчастью для Навроцкого, он угодил в "квартирный скандал". Журналисты выяснили, что ранее кандидат в президенты ухаживал за неким стариком по имени Ежи, у которого затем приобрел его единственное жилье. Обстоятельства сделки до конца не известны. Сам политик постоянно меняет показания. А пенсионер — в доме для престарелых. СМИ считают, что ядерный электорат ПиС все равно поддержит Навроцкого, но во втором туре ему будет сложно привлечь голоса других избирателей.
Проблема Тшасковского в том, что он — левый либерал. Поддерживает аборты, участвует в парадах сексуальных меньшинств, хочет ограничить влияние католической церкви. А Польша — довольно консервативная страна, и это многим не нравится.
© AP Photo / Czarek SokolowskiПретендент на пост президента Польши Славомир Ментцен
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Претендент на пост президента Польши Славомир Ментцен
Ментцен опирается на тех, кому обычного консерватизма недостаточно. К примеру, в 2019 году он выдвинул такой лозунг: "Мы не хотим евреев, гомосексуалов, абортов, налогов и Европейского союза".
Как бы там ни было, скорее всего, первый тур не выявит победителя. В таком случае состоится второй — 1 июня.
И не друг, и не враг
И все фавориты не очень лояльны к Киеву. Так, Тшасковский уже заявил, что Украине предстоит стать "буферной зоной".
© Фото : соцсетиУчастники марша партии "Право и справедливость" (PiS) в Варшаве, Польша, 12 апреля 2025 года
© Фото : соцсети
Участники марша партии "Право и справедливость" (PiS) в Варшаве, Польша, 12 апреля 2025 года
"С тех времен, когда я работал в ЕС, в Европарламенте, я постоянно повторял: Россия — угроза, а Украина должна быть буферной зоной. <…> Зато интересы ЕС и США абсолютно одинаковы, а именно: Россия не может выиграть эту войну, и все мы, безусловно, хотим справедливого мира", — сказал он. Пока же, по его словам, надо ограничить социальную помощь украинским беженцам.
Навроцкий выступил в том же духе. И заверил, что не отправит польских солдат на Украину ни при каких условиях. Кроме того, пообещал отстаивать экономические интересы Варшавы в отношениях с Киевом и обвинил союзника в нарушении правил честной конкуренции в аграрных и транспортных вопросах.
© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск, возглавляющий партию "Гражданская платформа", голосует на выборах в Европейский парламент в Варшаве, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск, возглавляющий партию "Гражданская платформа", голосует на выборах в Европейский парламент в Варшаве, Польша
К тому же Навроцкий не видит Украину в НАТО и ЕС. Хотя считает необходимым продолжать военные поставки Киеву, потому что Россия — враг.
Ментцен пошел еще дальше: предложил лишить Зеленского ордена Белого орла — высшей польской государственной награды, которую ему вручили в апреле 2023-го. "Я бы отобрал его у всех политиков, которые оскорбляли Польшу и поляков, а также врали по поводу нашей истории. Это скандал, что из рук президента этот орден получили Ян Томаш Гросс (историк, исследовавший убийства евреев поляками в годы нацистской оккупации. — Прим. ред.), Франс Тиммерманс (бывший вице-председатель Еврокомиссии, ответственный за экологическую политику. — Прим. ред.), Владимир Зеленский", — заявил кандидат от "Конфедерации".
© AP Photo / Czarek SokolowskiУчастники марша в Варшаве по случаю Дня независимости Польши
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Участники марша в Варшаве по случаю Дня независимости Польши
И предложил вообще не распространять на украинских беженцев польскую систему здравоохранения. "У них слишком много прав", — отметил Ментцен.
Пора домой
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов объяснил антиукраинские высказывания кандидатов в президенты Польши желанием угодить избирателям.
"Такой приток беженцев вызвал, естественно, целый ряд негативных последствий. Например, украинцы образованны лучше многих поляков, но согласны на меньшую зарплату. Люди недовольны тем, что у них отбирают рабочие места, и политики пытаются этим воспользоваться. Если же Варшава проявит жесткость, этому примеру могут последовать другие страны ЕС. Возникнет еще одна линия разлома в этой организации. Скорее всего, Брюссель этого не допустит", — указал политолог в беседе с РИА Новости.
© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский и Дональд Туск на церемонии подписания соглашения о взаимной безопасности в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский и Дональд Туск на церемонии подписания соглашения о взаимной безопасности в Варшаве
Примечательно, что антиукраинские настроения в Польше усиливаются на фоне полного неприятия России, добавил доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.
"Исторически поляки относились к украинцам как к домашней скотине, поэтому, когда приехали беженцы и стали вести себя по-хамски, требуя все больше, люди были шокированы. К тому же среди мигрантов много поклонников Бандеры, которого в Польше считают преступником. Так что ограничение украинцев в правах неизбежно при любом следующем президенте", — уверен эксперт.
По его мнению, победит Тшасковский — соберет во втором туре голоса всех противников ПиС. А правившая до 2023-го партия окончательно уйдет в оппозицию, опираясь на 15-20 процентов избирателей.