https://ria.ru/20250517/udobreniya-2017529383.html

ЕС нарастил ввоз удобрений из России до максимума с 2022 года

ЕС нарастил ввоз удобрений из России до максимума с 2022 года - РИА Новости, 17.05.2025

ЕС нарастил ввоз удобрений из России до максимума с 2022 года

Россия в марте нарастила поставки удобрений в Евросоюз до максимума с ноября 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T07:32:00+03:00

2025-05-17T07:32:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия в марте нарастила поставки удобрений в Евросоюз до максимума с ноября 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, в начале весны ЕС ввез российских удобрений на 206,1 миллиона евро, что примерно на 15% больше, как в месячном, так и в годовом выражении. При этом стоимость европейского импорта стала максимальной с ноября 2022 года, когда она составляла 263,5 миллиона евро. Главным покупателем российских удобрений в ЕС в марте была Польша, которая за месяц увеличила импорт на четверть, до максимальных за несколько лет 86,1 миллиона евро. Германия нарастила ввоз удобрений из России на 15% - до 24,4 миллиона евро. Тройку лидеров замыкает Румыния, чей импорт, наоборот, уменьшился на треть и составил 19,5 миллиона евро. Сильнее всего покупки "подкормки" из России нарастили Италия - почти в 11 раз, до 14,7 миллиона евро, а также Словения - в 3,3 раза, до 18,5 миллиона евро. Россия по итогам марта осталась главным поставщиком удобрений на рынок Евросоюза с долей в 26%. Второе место занимал Египет с 19%, третье - Марокко с 12%. В четверг источник в Европарламенте сообщил РИА Новости, что комитет по внешней торговле ЕП утвердил предложение о повышении пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии. В пресс-службе Европарламента ранее РИА Новости уточняли, что, предварительно, голосование на пленарной сессии по этому предложению запланировано на 21 мая.

https://ria.ru/20250516/poshliny-2017467149.html

https://ria.ru/20250303/udobreniya-2002645646.html

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экономика, россия, белоруссия, евросоюз, европарламент