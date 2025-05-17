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В Туркмении призвали исламские страны образовать единый энергетический пояс - РИА Новости, 17.05.2025
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07:46 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/turkmenija-2017530401.html
В Туркмении призвали исламские страны образовать единый энергетический пояс
В Туркмении призвали исламские страны образовать единый энергетический пояс - РИА Новости, 17.05.2025
В Туркмении призвали исламские страны образовать единый энергетический пояс
Исламские страны призваны образовать единый энергетический, транспортный и технологический пояс Евразии, связывающий континент от Азиатско-Тихоокеанского... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T07:46:00+03:00
2025-05-17T07:46:00+03:00
евразия
ближний восток
россия
гурбангулы бердымухамедов
туркмения
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АШХАБАД, 17 мая – РИА Новости. Исламские страны призваны образовать единый энергетический, транспортный и технологический пояс Евразии, связывающий континент от Азиатско-Тихоокеанского региона до государств Ближнего Востока и Европы, заявил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе пленарного заседания форума "Россия – Исламский мир: KazanForum". "Подход Туркменистана к международному экономическому сотрудничеству опирается на приоритетность энергетических, транспортно-логистических и технологических сфер. В этом контексте считаю, что исламские страны призваны образовать единый энергетический, транспортный и технологический пояс Евразии, связывающий континент от Азиатско-Тихоокеанского региона до государств Ближнего Востока и Европы", – цитирует Бердымухамедова официальная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". По мнению председателя Народного совета, реализация данной концепции позволит обеспечить кратчайшие пути доставки энергоносителей, товаров и услуг, объединяя обширные территории, индустриальные и сырьевые центры. В стратегическом плане такой пояс может стать мостом глобального взаимодействия и оказать положительное влияние на торгово-тарифную политику и общее состояние мировой экономики, подчеркнул Бердымухамедов. ХVI международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
https://ria.ru/20250515/husnullin-2017060215.html
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евразия, ближний восток, россия, гурбангулы бердымухамедов, туркмения
Евразия, Ближний Восток, Россия, Гурбангулы Бердымухамедов, Туркмения
В Туркмении призвали исламские страны образовать единый энергетический пояс

Бердымухамедов: исламские страны могут создать единый энергопояс Евразии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГурбангулы Бердымухамедов
Гурбангулы Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Гурбангулы Бердымухамедов . Архивное фото
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АШХАБАД, 17 мая – РИА Новости. Исламские страны призваны образовать единый энергетический, транспортный и технологический пояс Евразии, связывающий континент от Азиатско-Тихоокеанского региона до государств Ближнего Востока и Европы, заявил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе пленарного заседания форума "Россия – Исламский мир: KazanForum".
"Подход Туркменистана к международному экономическому сотрудничеству опирается на приоритетность энергетических, транспортно-логистических и технологических сфер. В этом контексте считаю, что исламские страны призваны образовать единый энергетический, транспортный и технологический пояс Евразии, связывающий континент от Азиатско-Тихоокеанского региона до государств Ближнего Востока и Европы", – цитирует Бердымухамедова официальная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
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По мнению председателя Народного совета, реализация данной концепции позволит обеспечить кратчайшие пути доставки энергоносителей, товаров и услуг, объединяя обширные территории, индустриальные и сырьевые центры.
В стратегическом плане такой пояс может стать мостом глобального взаимодействия и оказать положительное влияние на торгово-тарифную политику и общее состояние мировой экономики, подчеркнул Бердымухамедов.
ХVI международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
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