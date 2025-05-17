В Туркмении призвали исламские страны образовать единый энергетический пояс
Бердымухамедов: исламские страны могут создать единый энергопояс Евразии
Гурбангулы Бердымухамедов . Архивное фото
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АШХАБАД, 17 мая – РИА Новости. Исламские страны призваны образовать единый энергетический, транспортный и технологический пояс Евразии, связывающий континент от Азиатско-Тихоокеанского региона до государств Ближнего Востока и Европы, заявил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе пленарного заседания форума "Россия – Исламский мир: KazanForum".
"Подход Туркменистана к международному экономическому сотрудничеству опирается на приоритетность энергетических, транспортно-логистических и технологических сфер. В этом контексте считаю, что исламские страны призваны образовать единый энергетический, транспортный и технологический пояс Евразии, связывающий континент от Азиатско-Тихоокеанского региона до государств Ближнего Востока и Европы", – цитирует Бердымухамедова официальная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
По мнению председателя Народного совета, реализация данной концепции позволит обеспечить кратчайшие пути доставки энергоносителей, товаров и услуг, объединяя обширные территории, индустриальные и сырьевые центры.
В стратегическом плане такой пояс может стать мостом глобального взаимодействия и оказать положительное влияние на торгово-тарифную политику и общее состояние мировой экономики, подчеркнул Бердымухамедов.
ХVI международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума.