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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 17.05.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"
Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T12:06:00+03:00
2025-05-17T12:06:00+03:00
2025-05-17T13:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко-Первое, Попов Яр, Новоэкономическое, Димитров и Красноармейск в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Потери противника составили свыше 490 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250517/peskov-2017543716.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"
ВСУ потеряли более 490 военных в зоне ответственности "Центра"