https://ria.ru/20250517/tsentr-2017546961.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 17.05.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"

Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T12:06:00+03:00

2025-05-17T12:06:00+03:00

2025-05-17T13:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко-Первое, Попов Яр, Новоэкономическое, Димитров и Красноармейск в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Потери противника составили свыше 490 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250517/peskov-2017543716.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины