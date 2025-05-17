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ЦБ попытался досудебно урегулировать вопрос с выплатами купонов по "Борцу" - РИА Новости, 17.05.2025
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17:37 17.05.2025 (обновлено: 17:38 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/tsb-2017586992.html
ЦБ попытался досудебно урегулировать вопрос с выплатами купонов по "Борцу"
ЦБ попытался досудебно урегулировать вопрос с выплатами купонов по "Борцу" - РИА Новости, 17.05.2025
ЦБ попытался досудебно урегулировать вопрос с выплатами купонов по "Борцу"
Банк России пытается на досудебной стадии урегулировать вопрос с выплатами купонов по облигациям компании "Борец Капитал", входящей в группу компаний "Борец",... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T17:37:00+03:00
2025-05-17T17:38:00+03:00
экономика
россия
калининградская область
генеральная прокуратура рф
московская биржа
национальный расчетный депозитарий (нрд)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Банк России пытается на досудебной стадии урегулировать вопрос с выплатами купонов по облигациям компании "Борец Капитал", входящей в группу компаний "Борец", заявила директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Екатерина Абашеева. Арбитражный суд Калининградской области в феврале наложил обеспечительные меры на предприятия группы компаний "Борец", являющейся крупнейшим производителем насосов для нефтяной промышленности России, в рамках иска Генпрокуратуры РФ с требованием избавить от иностранного влияния и взыскать их в доход государства. Ассоциация владельцев облигаций (АВО) 21 марта обратилась в Банк России в связи с невозможностью получения частными инвесторами купонных доходов по облигациям компании "Борец Капитал". "Мы неоднократно на разных площадках говорили, что смена в данном случае собственника, если говорить о "Борце", никоим образом не должна негативно отражаться на инвесторах", - сказала Абашеева, выступая на Ярмарке эмитентов, организованной Ассоциацией владельцев облигаций. По словам директора департамента, до того, как обращаться в суд, Банк России обычно пытается использовать все возможные досудебные способы урегулирования, и тогда, когда совсем уже невозможно, в случае, когда есть возможность, прибегает уже к процессуальным мерам. "Что касается "Борца", мы пытаемся сейчас урегулировать вопрос на досудебной стадии, при этом это, конечно, никак не отменяет, что представитель владельцев облигаций (ПВО) должен действовать в защиту интересов инвесторов. И, насколько мы знаем, соответствующие заявления со стороны ПВО поданы, но судом пока еще не рассмотрены, поэтому ожидаем в этой части, что, возможно, спор разрешится, в том числе, правильными гражданскими институтами. В данном случае сработает инструмент ПВО, и представитель владельцев облигаций выполнит свою роль", - отметила Абашеева. Директор департамента корпоративных отношений добавила, что на сегодняшний день в судебные инстанции в связи с этим случаем регулятор не обращался. В обращении на Московской бирже находятся три выпуска облигаций эмитента. По данным Национального расчетного депозитария (НРД), депозитарий получает денежные средства от "Борец Капитал", но передает их лишь тем депонентам, в отношении которых арбитражным судом и исполнительным документом, полученным НРД от судебного пристава-исполнителя, не установлен запрет на передачу.
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экономика, россия, калининградская область, генеральная прокуратура рф, московская биржа, национальный расчетный депозитарий (нрд)
Экономика, Россия, Калининградская область, Генеральная прокуратура РФ, Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий (НРД)
ЦБ попытался досудебно урегулировать вопрос с выплатами купонов по "Борцу"

ЦБ попытался досудебно урегулировать вопрос выплат по облигациям "Борец Капитал"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Банк России пытается на досудебной стадии урегулировать вопрос с выплатами купонов по облигациям компании "Борец Капитал", входящей в группу компаний "Борец", заявила директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Екатерина Абашеева.
Арбитражный суд Калининградской области в феврале наложил обеспечительные меры на предприятия группы компаний "Борец", являющейся крупнейшим производителем насосов для нефтяной промышленности России, в рамках иска Генпрокуратуры РФ с требованием избавить от иностранного влияния и взыскать их в доход государства. Ассоциация владельцев облигаций (АВО) 21 марта обратилась в Банк России в связи с невозможностью получения частными инвесторами купонных доходов по облигациям компании "Борец Капитал".
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"Мы неоднократно на разных площадках говорили, что смена в данном случае собственника, если говорить о "Борце", никоим образом не должна негативно отражаться на инвесторах", - сказала Абашеева, выступая на Ярмарке эмитентов, организованной Ассоциацией владельцев облигаций.
По словам директора департамента, до того, как обращаться в суд, Банк России обычно пытается использовать все возможные досудебные способы урегулирования, и тогда, когда совсем уже невозможно, в случае, когда есть возможность, прибегает уже к процессуальным мерам.
"Что касается "Борца", мы пытаемся сейчас урегулировать вопрос на досудебной стадии, при этом это, конечно, никак не отменяет, что представитель владельцев облигаций (ПВО) должен действовать в защиту интересов инвесторов. И, насколько мы знаем, соответствующие заявления со стороны ПВО поданы, но судом пока еще не рассмотрены, поэтому ожидаем в этой части, что, возможно, спор разрешится, в том числе, правильными гражданскими институтами. В данном случае сработает инструмент ПВО, и представитель владельцев облигаций выполнит свою роль", - отметила Абашеева.
Директор департамента корпоративных отношений добавила, что на сегодняшний день в судебные инстанции в связи с этим случаем регулятор не обращался.
В обращении на Московской бирже находятся три выпуска облигаций эмитента. По данным Национального расчетного депозитария (НРД), депозитарий получает денежные средства от "Борец Капитал", но передает их лишь тем депонентам, в отношении которых арбитражным судом и исполнительным документом, полученным НРД от судебного пристава-исполнителя, не установлен запрет на передачу.
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Иск о взыскании в доход России предприятий холдинга "Борец" удовлетворили
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ЭкономикаРоссияКалининградская областьГенеральная прокуратура РФМосковская биржаНациональный расчетный депозитарий (НРД)
 
 
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