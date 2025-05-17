https://ria.ru/20250517/tsb-2017586992.html

ЦБ попытался досудебно урегулировать вопрос с выплатами купонов по "Борцу"

ЦБ попытался досудебно урегулировать вопрос с выплатами купонов по "Борцу" - РИА Новости, 17.05.2025

ЦБ попытался досудебно урегулировать вопрос с выплатами купонов по "Борцу"

Банк России пытается на досудебной стадии урегулировать вопрос с выплатами купонов по облигациям компании "Борец Капитал", входящей в группу компаний "Борец",... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T17:37:00+03:00

2025-05-17T17:37:00+03:00

2025-05-17T17:38:00+03:00

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россия

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генеральная прокуратура рф

московская биржа

национальный расчетный депозитарий (нрд)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Банк России пытается на досудебной стадии урегулировать вопрос с выплатами купонов по облигациям компании "Борец Капитал", входящей в группу компаний "Борец", заявила директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Екатерина Абашеева. Арбитражный суд Калининградской области в феврале наложил обеспечительные меры на предприятия группы компаний "Борец", являющейся крупнейшим производителем насосов для нефтяной промышленности России, в рамках иска Генпрокуратуры РФ с требованием избавить от иностранного влияния и взыскать их в доход государства. Ассоциация владельцев облигаций (АВО) 21 марта обратилась в Банк России в связи с невозможностью получения частными инвесторами купонных доходов по облигациям компании "Борец Капитал". "Мы неоднократно на разных площадках говорили, что смена в данном случае собственника, если говорить о "Борце", никоим образом не должна негативно отражаться на инвесторах", - сказала Абашеева, выступая на Ярмарке эмитентов, организованной Ассоциацией владельцев облигаций. По словам директора департамента, до того, как обращаться в суд, Банк России обычно пытается использовать все возможные досудебные способы урегулирования, и тогда, когда совсем уже невозможно, в случае, когда есть возможность, прибегает уже к процессуальным мерам. "Что касается "Борца", мы пытаемся сейчас урегулировать вопрос на досудебной стадии, при этом это, конечно, никак не отменяет, что представитель владельцев облигаций (ПВО) должен действовать в защиту интересов инвесторов. И, насколько мы знаем, соответствующие заявления со стороны ПВО поданы, но судом пока еще не рассмотрены, поэтому ожидаем в этой части, что, возможно, спор разрешится, в том числе, правильными гражданскими институтами. В данном случае сработает инструмент ПВО, и представитель владельцев облигаций выполнит свою роль", - отметила Абашеева. Директор департамента корпоративных отношений добавила, что на сегодняшний день в судебные инстанции в связи с этим случаем регулятор не обращался. В обращении на Московской бирже находятся три выпуска облигаций эмитента. По данным Национального расчетного депозитария (НРД), депозитарий получает денежные средства от "Борец Капитал", но передает их лишь тем депонентам, в отношении которых арбитражным судом и исполнительным документом, полученным НРД от судебного пристава-исполнителя, не установлен запрет на передачу.

https://ria.ru/20250206/borets-1997739178.html

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экономика, россия, калининградская область, генеральная прокуратура рф, московская биржа, национальный расчетный депозитарий (нрд)