СМИ: силовики открыли огонь по демонстрантам в Триполи
Al Masar: силовики открыли огонь по демонстрантам в Триполи, есть пострадавшие
© AP Photo / Yousef MuradЛивийские солдаты на контрольно-пропускном пункте в Триполи
© AP Photo / Yousef Murad
Ливийские солдаты на контрольно-пропускном пункте в Триполи. Архивное фото
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КАИР, 17 мая — РИА Новости. Силовики открыли огонь по демонстрантам в столице Ливии Триполи, несколько человек пострадали, сообщил ливийский телеканал Al Masar.
"Несколько демонстрантов пострадали после того, как силы (главы Правительства национального единства Абдельхамида. — Прим. ред.) Дбейбы открыли по ним огонь", — указано в материале.
В столице Ливии начались столкновения
13 мая, 00:14
По информации ливийских СМИ, аль-Кикли застрелили в штабе 444-й бригады военного округа Триполи, входящей в состав Минобороны Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии. По данным медиков, в результате вооруженных столкновений погибли шесть человек.
Во вторник Министерство внутренних дел Правительства национального единства Ливии сообщало, что обстановка в Триполи стабилизировалась. Ливийская газета Al Wasat позднее информировала, что в ночь на среду в нескольких районах столицы возобновились столкновения между силами, лояльными президентскому совету, с одной стороны и Министерству обороны ПНЕ — с другой.
Позже, в среду, стороны конфликта договорились о перемирии, как сообщило Министерство обороны Правительства национального единства (ПНЕ), соглашение о прекращении огня в Триполи вступило в силу, нейтральные силы развернуты в ряде мест. Тем не менее протесты и столкновения продолжились.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021-м форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое — поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой — действует в Триполи. Второе, наделенное полномочиями палатой представителей страны, базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.