https://ria.ru/20250517/tripoli-2017520509.html

СМИ: силовики открыли огонь по демонстрантам в Триполи

СМИ: силовики открыли огонь по демонстрантам в Триполи - РИА Новости, 17.05.2025

СМИ: силовики открыли огонь по демонстрантам в Триполи

Силовики открыли огонь по демонстрантам в столице Ливии Триполи, несколько человек пострадали, сообщил ливийский телеканал Al Masar. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T02:40:00+03:00

2025-05-17T02:40:00+03:00

2025-05-17T09:57:00+03:00

в мире

триполи

ливия

женева (город)

муаммар каддафи

халифа хафтар

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/11/2017536351_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0fca2c2ef6a6088ec18295bc9919f965.jpg

КАИР, 17 мая — РИА Новости. Силовики открыли огонь по демонстрантам в столице Ливии Триполи, несколько человек пострадали, сообщил ливийский телеканал Al Masar. "Несколько демонстрантов пострадали после того, как силы (главы Правительства национального единства Абдельхамида. — Прим. ред.) Дбейбы открыли по ним огонь", — указано в материале. В понедельник вечером глава Службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли был убит в Триполи, в нескольких районах на юге города началась стрельба, произошли вооруженные столкновения. По информации ливийских СМИ, аль-Кикли застрелили в штабе 444-й бригады военного округа Триполи, входящей в состав Минобороны Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии. По данным медиков, в результате вооруженных столкновений погибли шесть человек. Во вторник Министерство внутренних дел Правительства национального единства Ливии сообщало, что обстановка в Триполи стабилизировалась. Ливийская газета Al Wasat позднее информировала, что в ночь на среду в нескольких районах столицы возобновились столкновения между силами, лояльными президентскому совету, с одной стороны и Министерству обороны ПНЕ — с другой. Позже, в среду, стороны конфликта договорились о перемирии, как сообщило Министерство обороны Правительства национального единства (ПНЕ), соглашение о прекращении огня в Триполи вступило в силу, нейтральные силы развернуты в ряде мест. Тем не менее протесты и столкновения продолжились.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021-м форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены. В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое — поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой — действует в Триполи. Второе, наделенное полномочиями палатой представителей страны, базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.

https://ria.ru/20250513/liviya-2016588868.html

https://ria.ru/20250515/liviya-2017067955.html

https://ria.ru/20250515/tripoli-2017010779.html

триполи

ливия

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, триполи, ливия, женева (город), муаммар каддафи, халифа хафтар, оон