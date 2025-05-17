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СМИ: силовики открыли огонь по демонстрантам в Триполи - РИА Новости, 17.05.2025
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02:40 17.05.2025 (обновлено: 09:57 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/tripoli-2017520509.html
СМИ: силовики открыли огонь по демонстрантам в Триполи
СМИ: силовики открыли огонь по демонстрантам в Триполи - РИА Новости, 17.05.2025
СМИ: силовики открыли огонь по демонстрантам в Триполи
Силовики открыли огонь по демонстрантам в столице Ливии Триполи, несколько человек пострадали, сообщил ливийский телеканал Al Masar. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T02:40:00+03:00
2025-05-17T09:57:00+03:00
в мире
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муаммар каддафи
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КАИР, 17 мая — РИА Новости. Силовики открыли огонь по демонстрантам в столице Ливии Триполи, несколько человек пострадали, сообщил ливийский телеканал Al Masar. "Несколько демонстрантов пострадали после того, как силы (главы Правительства национального единства Абдельхамида. — Прим. ред.) Дбейбы открыли по ним огонь", — указано в материале. В понедельник вечером глава Службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли был убит в Триполи, в нескольких районах на юге города началась стрельба, произошли вооруженные столкновения. По информации ливийских СМИ, аль-Кикли застрелили в штабе 444-й бригады военного округа Триполи, входящей в состав Минобороны Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии. По данным медиков, в результате вооруженных столкновений погибли шесть человек. Во вторник Министерство внутренних дел Правительства национального единства Ливии сообщало, что обстановка в Триполи стабилизировалась. Ливийская газета Al Wasat позднее информировала, что в ночь на среду в нескольких районах столицы возобновились столкновения между силами, лояльными президентскому совету, с одной стороны и Министерству обороны ПНЕ — с другой. Позже, в среду, стороны конфликта договорились о перемирии, как сообщило Министерство обороны Правительства национального единства (ПНЕ), соглашение о прекращении огня в Триполи вступило в силу, нейтральные силы развернуты в ряде мест. Тем не менее протесты и столкновения продолжились.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021-м форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены. В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое — поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой — действует в Триполи. Второе, наделенное полномочиями палатой представителей страны, базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
https://ria.ru/20250513/liviya-2016588868.html
https://ria.ru/20250515/liviya-2017067955.html
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в мире, триполи, ливия, женева (город), муаммар каддафи, халифа хафтар, оон
В мире, Триполи, Ливия, Женева (город), Муаммар Каддафи, Халифа Хафтар, ООН
СМИ: силовики открыли огонь по демонстрантам в Триполи

Al Masar: силовики открыли огонь по демонстрантам в Триполи, есть пострадавшие

© AP Photo / Yousef MuradЛивийские солдаты на контрольно-пропускном пункте в Триполи
Ливийские солдаты на контрольно-пропускном пункте в Триполи - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Yousef Murad
Ливийские солдаты на контрольно-пропускном пункте в Триполи. Архивное фото
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КАИР, 17 мая — РИА Новости. Силовики открыли огонь по демонстрантам в столице Ливии Триполи, несколько человек пострадали, сообщил ливийский телеканал Al Masar.
"Несколько демонстрантов пострадали после того, как силы (главы Правительства национального единства Абдельхамида. — Прим. ред.) Дбейбы открыли по ним огонь", — указано в материале.
Стрельба в столице Ливии Триполи - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В столице Ливии начались столкновения
13 мая, 00:14
В понедельник вечером глава Службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли был убит в Триполи, в нескольких районах на юге города началась стрельба, произошли вооруженные столкновения.
По информации ливийских СМИ, аль-Кикли застрелили в штабе 444-й бригады военного округа Триполи, входящей в состав Минобороны Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии. По данным медиков, в результате вооруженных столкновений погибли шесть человек.
Во вторник Министерство внутренних дел Правительства национального единства Ливии сообщало, что обстановка в Триполи стабилизировалась. Ливийская газета Al Wasat позднее информировала, что в ночь на среду в нескольких районах столицы возобновились столкновения между силами, лояльными президентскому совету, с одной стороны и Министерству обороны ПНЕ — с другой.
МИД России - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
МИД порекомендовал россиянам воздержаться от поездок на запад Ливии
15 мая, 11:44
Позже, в среду, стороны конфликта договорились о перемирии, как сообщило Министерство обороны Правительства национального единства (ПНЕ), соглашение о прекращении огня в Триполи вступило в силу, нейтральные силы развернуты в ряде мест. Тем не менее протесты и столкновения продолжились.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021-м форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое — поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой — действует в Триполи. Второе, наделенное полномочиями палатой представителей страны, базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
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15 мая, 01:24
 
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