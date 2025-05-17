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В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.05.2025
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Одесской, Черкасской, Сумской, Черниговская, Полтавской, Харьковской, Николаевской областях Украины, а также в... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T02:17:00+03:00
2025-05-17T02:17:00+03:00
2025-05-17T02:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Одесской, Черкасской, Сумской, Черниговская, Полтавской, Харьковской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в упомянутых регионах зазвучал с 23.50 по мск. В Киевской области воздушная тревога была объявлена в 01.03. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, россия, николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Николаевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще семи областях Украины власти объявили воздушную тревогу