https://ria.ru/20250517/trevoga-2017519988.html

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.05.2025

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Одесской, Черкасской, Сумской, Черниговская, Полтавской, Харьковской, Николаевской областях Украины, а также в... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T02:17:00+03:00

2025-05-17T02:17:00+03:00

2025-05-17T02:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

николаевская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Одесской, Черкасской, Сумской, Черниговская, Полтавской, Харьковской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в упомянутых регионах зазвучал с 23.50 по мск. В Киевской области воздушная тревога была объявлена в 01.03. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250517/obstrel-2017514230.html

украина

россия

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины