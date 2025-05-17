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Трамп надеется, что на следующей неделе будет достигнуто прекращение огня - РИА Новости, 17.05.2025
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18:16 17.05.2025 (обновлено: 22:57 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/tramp-2017594232.html
Трамп надеется, что на следующей неделе будет достигнуто прекращение огня
Трамп надеется, что на следующей неделе будет достигнуто прекращение огня - РИА Новости, 17.05.2025
Трамп надеется, что на следующей неделе будет достигнуто прекращение огня
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что на следующей неделе, после планируемых разговоров с Путиным и Зеленским, будет достигнуто прекращение огня на... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T18:16:00+03:00
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украина
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что на следующей неделе, после планируемых разговоров с Путиным и Зеленским, будет достигнуто прекращение огня на Украине.&quot;Надеюсь, что это будет продуктивный день и будет достигнуто прекращение огня&quot;, — заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.
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украина, дональд трамп
Украина, Дональд Трамп
Трамп надеется, что на следующей неделе будет достигнуто прекращение огня

Трамп: на следующей неделе должно быть достигнуто прекращение огня на Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что на следующей неделе, после планируемых разговоров с Путиным и Зеленским, будет достигнуто прекращение огня на Украине.
«

"Надеюсь, что это будет продуктивный день и будет достигнуто прекращение огня", — заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.

Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского
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УкраинаДональд Трамп
 
 
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