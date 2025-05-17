https://ria.ru/20250517/tramp-2017594232.html
Трамп надеется, что на следующей неделе будет достигнуто прекращение огня
Трамп надеется, что на следующей неделе будет достигнуто прекращение огня - РИА Новости, 17.05.2025
Трамп надеется, что на следующей неделе будет достигнуто прекращение огня
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что на следующей неделе, после планируемых разговоров с Путиным и Зеленским, будет достигнуто прекращение огня на... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T18:16:00+03:00
2025-05-17T18:16:00+03:00
2025-05-17T22:57:00+03:00
украина
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что на следующей неделе, после планируемых разговоров с Путиным и Зеленским, будет достигнуто прекращение огня на Украине."Надеюсь, что это будет продуктивный день и будет достигнуто прекращение огня", — заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.
https://ria.ru/20250517/vstrecha-2017545136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, дональд трамп
Трамп надеется, что на следующей неделе будет достигнуто прекращение огня
Трамп: на следующей неделе должно быть достигнуто прекращение огня на Украине