https://ria.ru/20250517/tramp-2017594232.html

Трамп надеется, что на следующей неделе будет достигнуто прекращение огня

Трамп надеется, что на следующей неделе будет достигнуто прекращение огня - РИА Новости, 17.05.2025

Трамп надеется, что на следующей неделе будет достигнуто прекращение огня

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что на следующей неделе, после планируемых разговоров с Путиным и Зеленским, будет достигнуто прекращение огня на... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T18:16:00+03:00

2025-05-17T18:16:00+03:00

2025-05-17T22:57:00+03:00

украина

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что на следующей неделе, после планируемых разговоров с Путиным и Зеленским, будет достигнуто прекращение огня на Украине."Надеюсь, что это будет продуктивный день и будет достигнуто прекращение огня", — заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.

https://ria.ru/20250517/vstrecha-2017545136.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, дональд трамп