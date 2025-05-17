https://ria.ru/20250517/tramp-2017593508.html

Трамп рассказал, что собирается сделать после звонка Путину

Трамп рассказал, что собирается сделать после звонка Путину - РИА Новости, 17.05.2025

Трамп рассказал, что собирается сделать после звонка Путину

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что в понедельник у него состоится телефонный разговор с Путиным, на повестке будет урегулирование конфликта на... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T18:09:00+03:00

2025-05-17T18:09:00+03:00

2025-05-17T19:16:00+03:00

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что в понедельник у него состоится телефонный разговор с Путиным, на повестке будет урегулирование конфликта на Украине."У меня будет телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10 утра (17 часов мск - ред.). Темами звонка будут: остановка кровопролития", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.Он отметил, что после разговора с Путиным у него состоятся телефонные звонки с Владимиром Зеленским и представителями стран НАТО."Надеюсь, что это будет продуктивный день, и будет достигнуто прекращение огня", - добавил президент США.

https://ria.ru/20250517/tramp-2017594232.html

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дональд трамп, в мире, сша, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, нато