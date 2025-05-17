https://ria.ru/20250517/tramp-2017593508.html
Трамп рассказал, что собирается сделать после звонка Путину
Трамп рассказал, что собирается сделать после звонка Путину - РИА Новости, 17.05.2025
Трамп рассказал, что собирается сделать после звонка Путину
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что в понедельник у него состоится телефонный разговор с Путиным, на повестке будет урегулирование конфликта на... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T18:09:00+03:00
2025-05-17T18:09:00+03:00
2025-05-17T19:16:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что в понедельник у него состоится телефонный разговор с Путиным, на повестке будет урегулирование конфликта на Украине."У меня будет телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10 утра (17 часов мск - ред.). Темами звонка будут: остановка кровопролития", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.Он отметил, что после разговора с Путиным у него состоятся телефонные звонки с Владимиром Зеленским и представителями стран НАТО."Надеюсь, что это будет продуктивный день, и будет достигнуто прекращение огня", - добавил президент США.
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Дональд Трамп, В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО
Трамп рассказал, что собирается сделать после звонка Путину
Трамп: общение с Зеленским состоится после звонка Путину