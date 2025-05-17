https://ria.ru/20250517/tramp-2017593127.html

Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным 19 мая

Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным 19 мая - РИА Новости, 17.05.2025

Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным 19 мая

Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует провести в понедельник телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить тему... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T18:06:00+03:00

2025-05-17T18:06:00+03:00

2025-05-17T21:03:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует провести в понедельник телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить тему урегулирования украинского конфликта."У меня будет телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10:00 (17:00 мск. — Прим. ред.). Темой звонка будет остановка кровопролития", — написал он в соцсети Truth Social.Глава Белого дома уточнил, что после этого он пообщается с Владимиром Зеленским и странами НАТО.Трамп выразил надежду, что после разговоров с Путиным и Зеленским будет достигнута договоренность о прекращении огня.Как подчеркивал госсекретарь Марко Рубио, совершить прорыв в разрешении конфликта сможет только встреча президентов России и США. При этом он сообщил, что ее дата не определена, сторонам предстоит решить, как организовать диалог глав государств.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал в четверг, что подготовка встречи пока не ведется.Переговоры в СтамбулеВладимир Путин в конце прошлой недели предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Переговоры прошли в пятницу в Стамбуле, они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня. Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать диалог.

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https://ria.ru/20250517/peregovory-2017510964.html

https://ria.ru/20250517/vstrecha-2017545136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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