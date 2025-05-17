Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным 19 мая
Трамп заявил, что надеется провести телефонный разговор с Путиным 19 мая
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует провести в понедельник телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить тему урегулирования украинского конфликта.
"У меня будет телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10:00 (17:00 мск. — Прим. ред.). Темой звонка будет остановка кровопролития", — написал он в соцсети Truth Social.
Глава Белого дома уточнил, что после этого он пообщается с Владимиром Зеленским и странами НАТО.
Трамп выразил надежду, что после разговоров с Путиным и Зеленским будет достигнута договоренность о прекращении огня.
Как подчеркивал госсекретарь Марко Рубио, совершить прорыв в разрешении конфликта сможет только встреча президентов России и США. При этом он сообщил, что ее дата не определена, сторонам предстоит решить, как организовать диалог глав государств.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал в четверг, что подготовка встречи пока не ведется.
Переговоры в Стамбуле
Владимир Путин в конце прошлой недели предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Переговоры прошли в пятницу в Стамбуле, они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.
Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать диалог.
В Стамбуле договорились до самого главного
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