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Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным 19 мая - РИА Новости, 17.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:06 17.05.2025 (обновлено: 21:03 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/tramp-2017593127.html
Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным 19 мая
Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным 19 мая - РИА Новости, 17.05.2025
Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным 19 мая
Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует провести в понедельник телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить тему... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T18:06:00+03:00
2025-05-17T21:03:00+03:00
в мире
дональд трамп
владимир путин
сша
владимир зеленский
нато
специальная военная операция на украине
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует провести в понедельник телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить тему урегулирования украинского конфликта."У меня будет телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10:00 (17:00 мск. — Прим. ред.). Темой звонка будет остановка кровопролития", — написал он в соцсети Truth Social.Глава Белого дома уточнил, что после этого он пообщается с Владимиром Зеленским и странами НАТО.Трамп выразил надежду, что после разговоров с Путиным и Зеленским будет достигнута договоренность о прекращении огня.Как подчеркивал госсекретарь Марко Рубио, совершить прорыв в разрешении конфликта сможет только встреча президентов России и США. При этом он сообщил, что ее дата не определена, сторонам предстоит решить, как организовать диалог глав государств.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал в четверг, что подготовка встречи пока не ведется.Переговоры в СтамбулеВладимир Путин в конце прошлой недели предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Переговоры прошли в пятницу в Стамбуле, они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня. Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать диалог.
https://ria.ru/20250517/peregovory-2017572482.html
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в мире, дональд трамп, владимир путин, сша, владимир зеленский, нато, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, украина, россия
В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Владимир Зеленский, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Украина, Россия
Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным 19 мая

Трамп заявил, что надеется провести телефонный разговор с Путиным 19 мая

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует провести в понедельник телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить тему урегулирования украинского конфликта.
"У меня будет телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10:00 (17:00 мск. — Прим. ред.). Темой звонка будет остановка кровопролития", — написал он в соцсети Truth Social.
Российская делегация на российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны, Стамбул - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Лавров и Рубио обсудили итоги переговоров в Стамбуле
Вчера, 15:52
Глава Белого дома уточнил, что после этого он пообщается с Владимиром Зеленским и странами НАТО.
Трамп выразил надежду, что после разговоров с Путиным и Зеленским будет достигнута договоренность о прекращении огня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Новый фронт. Чем завершились переговоры в Стамбуле
Вчера, 08:00
Как подчеркивал госсекретарь Марко Рубио, совершить прорыв в разрешении конфликта сможет только встреча президентов России и США. При этом он сообщил, что ее дата не определена, сторонам предстоит решить, как организовать диалог глав государств.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал в четверг, что подготовка встречи пока не ведется.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского
Вчера, 11:43

Переговоры в Стамбуле

Владимир Путин в конце прошлой недели предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Переговоры прошли в пятницу в Стамбуле, они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.
Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать диалог.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Стамбуле договорились до самого главного
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампВладимир ПутинСШАВладимир ЗеленскийНАТОПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025УкраинаРоссия
 
 
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