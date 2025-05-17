https://ria.ru/20250517/tramp-2017524416.html

В Европе запаниковали из-за хода Трампа в отношении России

В Европе запаниковали из-за хода Трампа в отношении России - РИА Новости, 17.05.2025

В Европе запаниковали из-за хода Трампа в отношении России

Европейским лидерам не стоит надеяться на то, что им удастся убедить президента США Дональда Трампа изменить свою позицию в отношении России, пишет британская... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T04:48:00+03:00

2025-05-17T04:48:00+03:00

2025-05-17T04:48:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Европейским лидерам не стоит надеяться на то, что им удастся убедить президента США Дональда Трампа изменить свою позицию в отношении России, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источник."Они просто капают ему на мозги", — сказал изданию высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности, комментируя угрозы в адрес Москвы со стороны глав Франции, Германии, Британии и Польши.Как отмечает издание, несмотря на непрекращающиеся попытки повлиять на мнение Штатов, в команде главы Белого дома настолько агрессивная европейская риторика в отношении России до сих пор не нашла отклик.В пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова написало, что Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск во время встречи в рамках саммита в Албании провели телефонный разговор с президентом США.Как сообщил телеканал CNN, основной темой разговора стали российско-украинские переговоры в Стамбуле.Стармер позже заявил, что Россия заняла "неприемлемую" позицию на переговорах в Стамбуле, а также что он "обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом". В посольстве России в Лондоне, в свою очередь, ответили, что такие слова вызывают недоумение.Четвертого мая Трамп допустил подписание в будущем законопроекта о введении дополнительных санкций против России, заявив, что это будет зависеть от того, будет ли Москва двигаться в направлении мира в украинском конфликте. Восьмого мая американский лидер призвал к 30-дневному прекращению огня на Украине, отметив, что к этому можно прийти очень быстро, а в качестве меры контроля за соблюдением договоренности пригрозил санкциями.В субботу агентство Bloomberg сообщило, что европейские чиновники расстроены и озадачены тем, что президент США Дональд Трамп не вводит новые санкции против России.

https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017520695.html

https://ria.ru/20250516/bloomberg-2017313826.html

https://ria.ru/20250517/tramp-2017518391.html

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в мире, россия, москва, сша, дональд трамп