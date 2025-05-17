В Европе запаниковали из-за хода Трампа в отношении России
FT: Европе не стоит верить, что Трамп изменит свое отношение к России
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Европейским лидерам не стоит надеяться на то, что им удастся убедить президента США Дональда Трампа изменить свою позицию в отношении России, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источник.
Как отмечает издание, несмотря на непрекращающиеся попытки повлиять на мнение Штатов, в команде главы Белого дома настолько агрессивная европейская риторика в отношении России до сих пор не нашла отклик.
В пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова написало, что Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск во время встречи в рамках саммита в Албании провели телефонный разговор с президентом США.
Как сообщил телеканал CNN, основной темой разговора стали российско-украинские переговоры в Стамбуле.
Стармер позже заявил, что Россия заняла "неприемлемую" позицию на переговорах в Стамбуле, а также что он "обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом". В посольстве России в Лондоне, в свою очередь, ответили, что такие слова вызывают недоумение.
Четвертого мая Трамп допустил подписание в будущем законопроекта о введении дополнительных санкций против России, заявив, что это будет зависеть от того, будет ли Москва двигаться в направлении мира в украинском конфликте. Восьмого мая американский лидер призвал к 30-дневному прекращению огня на Украине, отметив, что к этому можно прийти очень быстро, а в качестве меры контроля за соблюдением договоренности пригрозил санкциями.
В субботу агентство Bloomberg сообщило, что европейские чиновники расстроены и озадачены тем, что президент США Дональд Трамп не вводит новые санкции против России.