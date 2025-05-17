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Трамп заявил, что Катару обидно за реакцию в США на передачу самолета - РИА Новости, 17.05.2025
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02:15 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/tramp-2017519842.html
Трамп заявил, что Катару обидно за реакцию в США на передачу самолета
Трамп заявил, что Катару обидно за реакцию в США на передачу самолета - РИА Новости, 17.05.2025
Трамп заявил, что Катару обидно за реакцию в США на передачу самолета
Президент США Дональд Трамп заявил, что руководству Катара обидно за реакцию американских чиновников на возможность передачи Штатам президентского самолета. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T02:15:00+03:00
2025-05-17T02:15:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что руководству Катара обидно за реакцию американских чиновников на возможность передачи Штатам президентского самолета. Катар собирается передать США самолет Boeing 747-8, который оценивают в 400 миллионов долларов, это станет рекордно дорогим подарком американскому президенту. К примеру, предыдущий американский лидер получил за время на посту подарков на 250 тысяч долларов. По данным американских СМИ, Boeing 747-8 больше месяца назад прибыл в Техас. Бывшие и действующие американские чиновники утверждали, что на переоснащение самолета под требования безопасности президентского борта уйдут годы работы и миллиарды долларов. "Они дают это ВВС США, Пентагону. Не мне. Я заключил хорошую сделку. Boeing печально опаздывает. Нынешнему самолету 42 года. Он будет собственностью правительства США. Его потом спишут, когда у нас будет два новых самолета", - заявил Трамп в интервью Fox News. Эмир Катара обиделся на такую реакцию в США на возможность передачи самолета, заявил Трамп. Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что власти Катара предложили передать самолет Boeing 747-8 в пользование Пентагона, но вопрос еще находится на стадии юридического согласования. Сам Трамп заявил, что отказываться от предложения Катара передать самолет для американского лидера было бы глупо.
https://ria.ru/20250515/tramp-2017190613.html
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в мире, катар, сша, техас, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Катар, США, Техас, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Трамп заявил, что Катару обидно за реакцию в США на передачу самолета

Трамп: Катару обидно за реакцию в США на передачу самолета

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что руководству Катара обидно за реакцию американских чиновников на возможность передачи Штатам президентского самолета.
Катар собирается передать США самолет Boeing 747-8, который оценивают в 400 миллионов долларов, это станет рекордно дорогим подарком американскому президенту. К примеру, предыдущий американский лидер получил за время на посту подарков на 250 тысяч долларов. По данным американских СМИ, Boeing 747-8 больше месяца назад прибыл в Техас. Бывшие и действующие американские чиновники утверждали, что на переоснащение самолета под требования безопасности президентского борта уйдут годы работы и миллиарды долларов.
Президент США Дональд Трамп во время посещения авиабазы ​​Аль-Удейд в Катаре - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
СМИ: экс-чиновники Байдена восхищены решениями Трампа на Ближнем Востоке
15 мая, 18:39
"Они дают это ВВС США, Пентагону. Не мне. Я заключил хорошую сделку. Boeing печально опаздывает. Нынешнему самолету 42 года. Он будет собственностью правительства США. Его потом спишут, когда у нас будет два новых самолета", - заявил Трамп в интервью Fox News.
Эмир Катара обиделся на такую реакцию в США на возможность передачи самолета, заявил Трамп.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что власти Катара предложили передать самолет Boeing 747-8 в пользование Пентагона, но вопрос еще находится на стадии юридического согласования. Сам Трамп заявил, что отказываться от предложения Катара передать самолет для американского лидера было бы глупо.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Катар выделит десять миллиардов долларов на авиабазу США
15 мая, 13:20
 
В миреКатарСШАТехасДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
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