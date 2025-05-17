https://ria.ru/20250517/tramp-2017519842.html

Трамп заявил, что Катару обидно за реакцию в США на передачу самолета

Трамп заявил, что Катару обидно за реакцию в США на передачу самолета - РИА Новости, 17.05.2025

Трамп заявил, что Катару обидно за реакцию в США на передачу самолета

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководству Катара обидно за реакцию американских чиновников на возможность передачи Штатам президентского самолета. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T02:15:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что руководству Катара обидно за реакцию американских чиновников на возможность передачи Штатам президентского самолета. Катар собирается передать США самолет Boeing 747-8, который оценивают в 400 миллионов долларов, это станет рекордно дорогим подарком американскому президенту. К примеру, предыдущий американский лидер получил за время на посту подарков на 250 тысяч долларов. По данным американских СМИ, Boeing 747-8 больше месяца назад прибыл в Техас. Бывшие и действующие американские чиновники утверждали, что на переоснащение самолета под требования безопасности президентского борта уйдут годы работы и миллиарды долларов. "Они дают это ВВС США, Пентагону. Не мне. Я заключил хорошую сделку. Boeing печально опаздывает. Нынешнему самолету 42 года. Он будет собственностью правительства США. Его потом спишут, когда у нас будет два новых самолета", - заявил Трамп в интервью Fox News. Эмир Катара обиделся на такую реакцию в США на возможность передачи самолета, заявил Трамп. Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что власти Катара предложили передать самолет Boeing 747-8 в пользование Пентагона, но вопрос еще находится на стадии юридического согласования. Сам Трамп заявил, что отказываться от предложения Катара передать самолет для американского лидера было бы глупо.

https://ria.ru/20250515/tramp-2017190613.html

https://ria.ru/20250515/katar-2017091246.html

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в мире, катар, сша, техас, дональд трамп, министерство обороны сша