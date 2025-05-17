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Трамп обвинил экс-директора ФБР в угрозе убийством - РИА Новости, 17.05.2025
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02:12 17.05.2025 (обновлено: 02:14 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/tramp-2017519544.html
Трамп обвинил экс-директора ФБР в угрозе убийством
Трамп обвинил экс-директора ФБР в угрозе убийством - РИА Новости, 17.05.2025
Трамп обвинил экс-директора ФБР в угрозе убийством
Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший директор ФБР Джеймс Коми, публикуя фотографию ракушек в форме цифр 86, осознанно угрожал ему убийством. РИА Новости, 17.05.2025
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший директор ФБР Джеймс Коми, публикуя фотографию ракушек в форме цифр 86, осознанно угрожал ему убийством. "Он (Коми - ред.) точно знал, что это значит. Дети знают, что это значит. Если вы директор ФБР и не знаете… Он был не очень компетентен, но не настолько, чтобы не знать этого. Он призывал к убийству президента США", - сказал Трамп в интервью Fox News. Ранее Коми опубликовал фотографию песка с ракушками, выложенными в форме цифр 8647. Единой версии о значении последовательности нет. Однако, по одной из версий, цифры отражали стандартный размер могилы в США (8 футов в длину и 6 в глубину) и значили призыв убить кого-то, 47 - порядковый номер нынешнего президента США. Сын президента США Дональд Трамп-младший прикрепил скриншот поста и заявил, что бывший чиновник призывает к убийству его отца. Сам Коми заявил, что лишь запечатлел ракушки на пляже, которые показались ему "политическим заявлением". Коми удалил публикацию, заявив, что осуждает насилие и не подразумевал призыв к нему. Бывшего чиновника вызвали для встречи с Секретной службой, которая занимается расследованием угроз в адрес президента.
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в мире, сша, джеймс коми, дональд трамп, фбр
В мире, США, Джеймс Коми, Дональд Трамп, ФБР
Трамп обвинил экс-директора ФБР в угрозе убийством

Трамп обвинил экс-директора ФБР Коми в угрозе убийством

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший директор ФБР Джеймс Коми, публикуя фотографию ракушек в форме цифр 86, осознанно угрожал ему убийством.
"Он (Коми - ред.) точно знал, что это значит. Дети знают, что это значит. Если вы директор ФБР и не знаете… Он был не очень компетентен, но не настолько, чтобы не знать этого. Он призывал к убийству президента США", - сказал Трамп в интервью Fox News.
Ранее Коми опубликовал фотографию песка с ракушками, выложенными в форме цифр 8647. Единой версии о значении последовательности нет. Однако, по одной из версий, цифры отражали стандартный размер могилы в США (8 футов в длину и 6 в глубину) и значили призыв убить кого-то, 47 - порядковый номер нынешнего президента США.
Сын президента США Дональд Трамп-младший прикрепил скриншот поста и заявил, что бывший чиновник призывает к убийству его отца. Сам Коми заявил, что лишь запечатлел ракушки на пляже, которые показались ему "политическим заявлением". Коми удалил публикацию, заявив, что осуждает насилие и не подразумевал призыв к нему. Бывшего чиновника вызвали для встречи с Секретной службой, которая занимается расследованием угроз в адрес президента.
Джеймс Коми - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
СМИ: экс-главу ФБР вызвали на допрос за пост с якобы угрозой Трампу
Вчера, 01:42
 
В миреСШАДжеймс КомиДональд ТрампФБР
 
 
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