Трамп не разочарован действиями Нетаньяху в Газе
Трамп признался, что не разочарован действиями Нетаньяху в отношении Газы
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News признался, что не разочарован действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в отношении сектора Газа, сославшись на сложное положение главы правительства.
В ходе телевизионного интервью главу Белого дома спросили, разочарован ли он действиями Нетаньяху в отношении Газы.
"Нет. Послушайте, у него сложная ситуация… он сталкивается с проблемой, которая никогда не должна была случиться, если бы я был президентом", - ответил Трамп.
На этой неделе израильская делегация после длительного перерыва вернулась в Катар и ведет переговоры через посредников об урегулировании конфликта в секторе Газа и освобождении заложников, однако прогресса пока достичь не удалось.
Израильская сторона настаивает на принятии так называемой схемы американского спецпосланника Стива Уиткоффа, которая подразумевает освобождение некоторого числа заложников в обмен на продление режима прекращения огня. Правительство Израиля также регулярно заявляет, что война не прекратится без освобождения всех заложников, полного разгрома палестинского движения ХАМАС и создания реалий, при которых сектор Газа больше не представляет угрозы для еврейского государства. Движение ХАМАС в свою очередь заинтересовано не во временном соглашении, а в гарантиях полного прекращения войны и вывода израильских войск из палестинского анклава.
Ранее в мае власти Израиля на фоне тупика в переговорах анонсировали значительное расширение военной операции в секторе Газа с целью усиления давления на ХАМАС. Операция получила название "Колесницы Гидеона" и предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 58 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.