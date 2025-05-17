https://ria.ru/20250517/tramp-2017519248.html

Трамп не разочарован действиями Нетаньяху в Газе

Трамп не разочарован действиями Нетаньяху в Газе - РИА Новости, 17.05.2025

Трамп не разочарован действиями Нетаньяху в Газе

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News признался, что не разочарован действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в отношении сектора Газа,... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T02:08:00+03:00

2025-05-17T02:08:00+03:00

2025-05-17T02:14:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News признался, что не разочарован действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в отношении сектора Газа, сославшись на сложное положение главы правительства. В ходе телевизионного интервью главу Белого дома спросили, разочарован ли он действиями Нетаньяху в отношении Газы. "Нет. Послушайте, у него сложная ситуация… он сталкивается с проблемой, которая никогда не должна была случиться, если бы я был президентом", - ответил Трамп. На этой неделе израильская делегация после длительного перерыва вернулась в Катар и ведет переговоры через посредников об урегулировании конфликта в секторе Газа и освобождении заложников, однако прогресса пока достичь не удалось. Израильская сторона настаивает на принятии так называемой схемы американского спецпосланника Стива Уиткоффа, которая подразумевает освобождение некоторого числа заложников в обмен на продление режима прекращения огня. Правительство Израиля также регулярно заявляет, что война не прекратится без освобождения всех заложников, полного разгрома палестинского движения ХАМАС и создания реалий, при которых сектор Газа больше не представляет угрозы для еврейского государства. Движение ХАМАС в свою очередь заинтересовано не во временном соглашении, а в гарантиях полного прекращения войны и вывода израильских войск из палестинского анклава. Ранее в мае власти Израиля на фоне тупика в переговорах анонсировали значительное расширение военной операции в секторе Газа с целью усиления давления на ХАМАС. Операция получила название "Колесницы Гидеона" и предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 58 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.

https://ria.ru/20250517/izrail-2017515069.html

https://ria.ru/20250517/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, сша, катар, биньямин нетаньяху, дональд трамп, стив уиткофф, хамас