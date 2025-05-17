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Трамп не ответил, считает ли Путина "препятствием" в переговорах по Украине - РИА Новости, 17.05.2025
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01:57 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/tramp-2017518572.html
Трамп не ответил, считает ли Путина "препятствием" в переговорах по Украине
Трамп не ответил, считает ли Путина "препятствием" в переговорах по Украине - РИА Новости, 17.05.2025
Трамп не ответил, считает ли Путина "препятствием" в переговорах по Украине
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News не ответил на вопрос, считает ли российского лидера Владимира Путина якобы "препятствием" для... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T01:57:00+03:00
2025-05-17T01:57:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News не ответил на вопрос, считает ли российского лидера Владимира Путина якобы "препятствием" для урегулирования конфликта на Украине. В ходе телевизионного интервью главу Белого дома спросили, является ли, по его мнению, президент России "препятствием" на пути к миру. "Послушайте, у меня был очень тяжелый разговор с Зеленским, потому что мне не понравилось то, что он сказал, и он не хотел делать ситуацию легче", - сказал Трамп, отвечая на вопрос. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация выехала в аэропорт.
https://ria.ru/20250517/tramp-2017517682.html
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в мире, россия, украина, стамбул, дональд трамп, владимир путин, владимир мединский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Мединский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Трамп не ответил, считает ли Путина "препятствием" в переговорах по Украине

Трамп не ответил, считает ли Путина якобы препятствием в переговорах по Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News не ответил на вопрос, считает ли российского лидера Владимира Путина якобы "препятствием" для урегулирования конфликта на Украине.
В ходе телевизионного интервью главу Белого дома спросили, является ли, по его мнению, президент России "препятствием" на пути к миру.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Трамп допустил новые "разрушительные" санкции против России
Вчера, 01:44
"Послушайте, у меня был очень тяжелый разговор с Зеленским, потому что мне не понравилось то, что он сказал, и он не хотел делать ситуацию легче", - сказал Трамп, отвечая на вопрос.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация выехала в аэропорт.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Трамп отверг, что Россия не полностью вовлечена в переговоры по Украине
Вчера, 01:55
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулДональд ТрампВладимир ПутинВладимир МединскийПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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