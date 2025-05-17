https://ria.ru/20250517/tramp-2017518572.html

Трамп не ответил, считает ли Путина "препятствием" в переговорах по Украине

Трамп не ответил, считает ли Путина "препятствием" в переговорах по Украине - РИА Новости, 17.05.2025

Трамп не ответил, считает ли Путина "препятствием" в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News не ответил на вопрос, считает ли российского лидера Владимира Путина якобы "препятствием" для... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T01:57:00+03:00

2025-05-17T01:57:00+03:00

2025-05-17T01:57:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News не ответил на вопрос, считает ли российского лидера Владимира Путина якобы "препятствием" для урегулирования конфликта на Украине. В ходе телевизионного интервью главу Белого дома спросили, является ли, по его мнению, президент России "препятствием" на пути к миру. "Послушайте, у меня был очень тяжелый разговор с Зеленским, потому что мне не понравилось то, что он сказал, и он не хотел делать ситуацию легче", - сказал Трамп, отвечая на вопрос. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация выехала в аэропорт.

https://ria.ru/20250517/tramp-2017517682.html

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