https://ria.ru/20250517/tramp-2017517682.html

Трамп допустил новые "разрушительные" санкции против России

Трамп допустил новые "разрушительные" санкции против России - РИА Новости, 17.05.2025

Трамп допустил новые "разрушительные" санкции против России

Президент США Дональд Трамп допустил новые "разрушительные" санкции против России, если не будет сделки по Украине. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T01:44:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил новые "разрушительные" санкции против России, если не будет сделки по Украине. "Я введу", - заявил Трамп в интервью Fox News в ответ на вопрос, могут ли последовать дополнительные санкции против России. Президент США заявил, что допускает подобное развитие событий, "если не будет сделки". "Пришло время разделывать индейку. Посмотрим, что будет", - добавил он. Как заявил президент США, "это будет разрушительно для России". "У них сейчас тяжелая ситуация в экономике, цена на нефть низкая", - считает Трамп.

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сша, россия, украина, дональд трамп, в мире