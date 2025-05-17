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Трамп допустил новые "разрушительные" санкции против России - РИА Новости, 17.05.2025
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01:44 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/tramp-2017517682.html
Трамп допустил новые "разрушительные" санкции против России
Трамп допустил новые "разрушительные" санкции против России - РИА Новости, 17.05.2025
Трамп допустил новые "разрушительные" санкции против России
Президент США Дональд Трамп допустил новые "разрушительные" санкции против России, если не будет сделки по Украине. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T01:44:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил новые "разрушительные" санкции против России, если не будет сделки по Украине. "Я введу", - заявил Трамп в интервью Fox News в ответ на вопрос, могут ли последовать дополнительные санкции против России. Президент США заявил, что допускает подобное развитие событий, "если не будет сделки". "Пришло время разделывать индейку. Посмотрим, что будет", - добавил он. Как заявил президент США, "это будет разрушительно для России". "У них сейчас тяжелая ситуация в экономике, цена на нефть низкая", - считает Трамп.
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сша, россия, украина, дональд трамп, в мире
США, Россия, Украина, Дональд Трамп, В мире
Трамп допустил новые "разрушительные" санкции против России

Трамп допустил новые санкции против России, если не будет сделки по Украине

© AP PhotoДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил новые "разрушительные" санкции против России, если не будет сделки по Украине.
"Я введу", - заявил Трамп в интервью Fox News в ответ на вопрос, могут ли последовать дополнительные санкции против России.
Президент США заявил, что допускает подобное развитие событий, "если не будет сделки". "Пришло время разделывать индейку. Посмотрим, что будет", - добавил он.
Как заявил президент США, "это будет разрушительно для России". "У них сейчас тяжелая ситуация в экономике, цена на нефть низкая", - считает Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Трамп заявил, что у Зеленского нет козырей на переговорах по Украине
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