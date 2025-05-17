https://ria.ru/20250517/tramp-2017517682.html
Трамп допустил новые "разрушительные" санкции против России
Трамп допустил новые "разрушительные" санкции против России - РИА Новости, 17.05.2025
Трамп допустил новые "разрушительные" санкции против России
Президент США Дональд Трамп допустил новые "разрушительные" санкции против России, если не будет сделки по Украине. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T01:44:00+03:00
2025-05-17T01:44:00+03:00
2025-05-17T01:44:00+03:00
сша
россия
украина
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил новые "разрушительные" санкции против России, если не будет сделки по Украине. "Я введу", - заявил Трамп в интервью Fox News в ответ на вопрос, могут ли последовать дополнительные санкции против России. Президент США заявил, что допускает подобное развитие событий, "если не будет сделки". "Пришло время разделывать индейку. Посмотрим, что будет", - добавил он. Как заявил президент США, "это будет разрушительно для России". "У них сейчас тяжелая ситуация в экономике, цена на нефть низкая", - считает Трамп.
https://ria.ru/20250517/tramp-2017517377.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина, дональд трамп, в мире
США, Россия, Украина, Дональд Трамп, В мире
Трамп допустил новые "разрушительные" санкции против России
Трамп допустил новые санкции против России, если не будет сделки по Украине