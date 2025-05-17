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СМИ: экс-главу ФБР вызвали на допрос за пост с якобы угрозой Трампу - РИА Новости, 17.05.2025
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01:42 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/tramp-2017517501.html
СМИ: экс-главу ФБР вызвали на допрос за пост с якобы угрозой Трампу
СМИ: экс-главу ФБР вызвали на допрос за пост с якобы угрозой Трампу - РИА Новости, 17.05.2025
СМИ: экс-главу ФБР вызвали на допрос за пост с якобы угрозой Трампу
Экс-глава ФБР США Джеймс Коми, в чьей публикации в соцсетях американские правоохранительные органы увидели призыв к убийству президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T01:42:00+03:00
2025-05-17T01:42:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Экс-глава ФБР США Джеймс Коми, в чьей публикации в соцсетях американские правоохранительные органы увидели призыв к убийству президента США Дональда Трампа, встречается с представителями секретной службы, передает телеканал Fox News со ссылкой на неназванные источники. Ранее экс-глава ФБР США Джеймс Коми опубликовал фотографию песка с ракушками, выложенными в форме цифр 8647. Словари указывают, что сленговое значение "86" появилось сто лет назад в ресторанном бизнесе и означает отсутствие позиции в меню. По другой версии, эти цифры отражали стандартный размер могилы в США (8 футов в длину и 6 в глубину) и значили призыв убить кого-то, 47 - порядковый номер нынешнего президента США. Сын президента США Дональд Трамп-младший прикрепил скриншот поста и заявил, что бывший чиновник призывает к убийству его отца. Сам Коми заявил, что лишь запечатлел ракушки на пляже, которые показались ему "политическим заявлением". На момент написания статьи публикация была недоступна. "Экс-глава ФБР США Джеймс Коми должен встретится с чиновниками Секретной службы в Вашингтоне для беседы по поводу его публикации "8647"", - заявили телеканалу два неназванных источника. Телеканал отмечает, что на данным момент расследованием в отношении публикации Коми занимается Секретная служба, однако ФБР и министерство юстиции могут сыграть большую роль в будущем в этом деле. Fox News также добавляет со ссылкой на источники в соцсети X, что Коми уже встретился с представителями Секретной службы.
https://ria.ru/20250516/sluzhba-2017246645.html
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в мире, сша, джеймс коми, фбр, дональд трамп
В мире, США, Джеймс Коми, ФБР, Дональд Трамп
СМИ: экс-главу ФБР вызвали на допрос за пост с якобы угрозой Трампу

Fox News: экс-главу ФБР Коми вызвали на допрос за пост с якобы угрозой Трампу

© AP Photo / Cliff OwenДжеймс Коми
Джеймс Коми - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Cliff Owen
Джеймс Коми. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Экс-глава ФБР США Джеймс Коми, в чьей публикации в соцсетях американские правоохранительные органы увидели призыв к убийству президента США Дональда Трампа, встречается с представителями секретной службы, передает телеканал Fox News со ссылкой на неназванные источники.
Ранее экс-глава ФБР США Джеймс Коми опубликовал фотографию песка с ракушками, выложенными в форме цифр 8647. Словари указывают, что сленговое значение "86" появилось сто лет назад в ресторанном бизнесе и означает отсутствие позиции в меню. По другой версии, эти цифры отражали стандартный размер могилы в США (8 футов в длину и 6 в глубину) и значили призыв убить кого-то, 47 - порядковый номер нынешнего президента США.
Публикация в соцсети Джеймса Коми - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
В США расследуют публикацию экс-главы ФБР как угрозу Трампу
16 мая, 02:25
Сын президента США Дональд Трамп-младший прикрепил скриншот поста и заявил, что бывший чиновник призывает к убийству его отца. Сам Коми заявил, что лишь запечатлел ракушки на пляже, которые показались ему "политическим заявлением". На момент написания статьи публикация была недоступна.
"Экс-глава ФБР США Джеймс Коми должен встретится с чиновниками Секретной службы в Вашингтоне для беседы по поводу его публикации "8647"", - заявили телеканалу два неназванных источника.
Телеканал отмечает, что на данным момент расследованием в отношении публикации Коми занимается Секретная служба, однако ФБР и министерство юстиции могут сыграть большую роль в будущем в этом деле.
Fox News также добавляет со ссылкой на источники в соцсети X, что Коми уже встретился с представителями Секретной службы.
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Экс-генсек НАТО предложил создать клуб для противостояния Трампу
13 мая, 10:10
 
В миреСШАДжеймс КомиФБРДональд Трамп
 
 
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