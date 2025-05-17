https://ria.ru/20250517/tramp-2017516611.html

Трамп назвал Ближний Восток важным регионом, склонявшимся в сторону Китая

Трамп назвал Ближний Восток важным регионом, склонявшимся в сторону Китая - РИА Новости, 17.05.2025

Трамп назвал Ближний Восток важным регионом, склонявшимся в сторону Китая

Ближний Восток является очень важным регионом, который склонялся в сторону Китая, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T01:22:00+03:00

2025-05-17T01:22:00+03:00

2025-05-17T01:22:00+03:00

в мире

китай

ближний восток

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Ближний Восток является очень важным регионом, который склонялся в сторону Китая, заявил американский президент Дональд Трамп. "Я всегда считал его очень важным регионом… они находились под очень сильными уговорами Китая, поскольку это навсегда решает топливную проблему КНР. Это не было их предпочтением, но они были на пути к этому. Они двигались в сторону Китая", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Глава Белого дома выразил уверенность, что в настоящее время подобного уже не происходит. "Это энергетическая столица мира. У них имеются массивные запасы энергии и других вещей", - добавил Трамп, говоря о Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20250515/tramp-2017090874.html

китай

ближний восток

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в мире, китай, ближний восток, дональд трамп