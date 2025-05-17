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Трамп заявил, что Ирану не нужна гражданская атомная энергетика - РИА Новости, 17.05.2025
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01:15 17.05.2025 (обновлено: 01:21 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/tramp-2017516451.html
Трамп заявил, что Ирану не нужна гражданская атомная энергетика
Трамп заявил, что Ирану не нужна гражданская атомная энергетика - РИА Новости, 17.05.2025
Трамп заявил, что Ирану не нужна гражданская атомная энергетика
Президент США Дональд Трамп усомнился в том, что Ирану нужна программа гражданской ядерной энергетики, поскольку у страны богатейшие в мире запасы природных... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T01:15:00+03:00
2025-05-17T01:21:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп усомнился в том, что Ирану нужна программа гражданской ядерной энергетики, поскольку у страны богатейшие в мире запасы природных ресурсов."У них много нефти, на 300 лет, люди не понимают, это одна из богатейших стран, и она чистая. Когда у вас безграничный запас нефти и газа, зачем вам гражданская ядерная энергия? Если у вас один из богатейших запасов нефти, зачем вам гражданский атом?" - заявил Трамп в интервью Fox News.Трамп подчеркнул, что не может допустить, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Он заявил, что времени на переговоры нет и нужно заключать сделку. "У них нет ядерного оружия, а потом оно у них есть", - подчеркнул американский президент."Я думаю, они хотят заключить сделку", - заявил Трамп.По его словам, по иранскому ядерному вопросу "решение будет либо насильственным, либо ненасильственным". "Я бы предпочел ненасильственный", - сказал он.
https://ria.ru/20250516/tramp-2017392144.html
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в мире, иран, сша, дональд трамп
В мире, Иран, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что Ирану не нужна гражданская атомная энергетика

Трамп: Ирану не нужна гражданская атомная энергия, у страны богатые запасы нефти

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп усомнился в том, что Ирану нужна программа гражданской ядерной энергетики, поскольку у страны богатейшие в мире запасы природных ресурсов.
"У них много нефти, на 300 лет, люди не понимают, это одна из богатейших стран, и она чистая. Когда у вас безграничный запас нефти и газа, зачем вам гражданская ядерная энергия? Если у вас один из богатейших запасов нефти, зачем вам гражданский атом?" - заявил Трамп в интервью Fox News.
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Трамп подчеркнул, что не может допустить, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Он заявил, что времени на переговоры нет и нужно заключать сделку. "У них нет ядерного оружия, а потом оно у них есть", - подчеркнул американский президент.
"Я думаю, они хотят заключить сделку", - заявил Трамп.
По его словам, по иранскому ядерному вопросу "решение будет либо насильственным, либо ненасильственным". "Я бы предпочел ненасильственный", - сказал он.
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В миреИранСШАДональд Трамп
 
 
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