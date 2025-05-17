https://ria.ru/20250517/tramp-2017516451.html

Трамп заявил, что Ирану не нужна гражданская атомная энергетика

Трамп заявил, что Ирану не нужна гражданская атомная энергетика - РИА Новости, 17.05.2025

Трамп заявил, что Ирану не нужна гражданская атомная энергетика

Президент США Дональд Трамп усомнился в том, что Ирану нужна программа гражданской ядерной энергетики, поскольку у страны богатейшие в мире запасы природных... РИА Новости, 17.05.2025

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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп усомнился в том, что Ирану нужна программа гражданской ядерной энергетики, поскольку у страны богатейшие в мире запасы природных ресурсов."У них много нефти, на 300 лет, люди не понимают, это одна из богатейших стран, и она чистая. Когда у вас безграничный запас нефти и газа, зачем вам гражданская ядерная энергия? Если у вас один из богатейших запасов нефти, зачем вам гражданский атом?" - заявил Трамп в интервью Fox News.Трамп подчеркнул, что не может допустить, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Он заявил, что времени на переговоры нет и нужно заключать сделку. "У них нет ядерного оружия, а потом оно у них есть", - подчеркнул американский президент."Я думаю, они хотят заключить сделку", - заявил Трамп.По его словам, по иранскому ядерному вопросу "решение будет либо насильственным, либо ненасильственным". "Я бы предпочел ненасильственный", - сказал он.

https://ria.ru/20250516/tramp-2017392144.html

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в мире, иран, сша, дональд трамп