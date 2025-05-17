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Трамп обсудит с Россией итоги переговоров в Стамбуле, заявил Макрон - РИА Новости, 17.05.2025
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00:18 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/tramp-2017514419.html
Трамп обсудит с Россией итоги переговоров в Стамбуле, заявил Макрон
Трамп обсудит с Россией итоги переговоров в Стамбуле, заявил Макрон - РИА Новости, 17.05.2025
Трамп обсудит с Россией итоги переговоров в Стамбуле, заявил Макрон
Президент США Дональд Трамп в ближайшее время планирует обсудить с российской стороной итоги переговоров в Стамбуле, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T00:18:00+03:00
2025-05-17T00:18:00+03:00
в мире
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дональд трамп
эммануэль макрон
владимир мединский
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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ПАРИЖ, 17 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ближайшее время планирует обсудить с российской стороной итоги переговоров в Стамбуле, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. "Президент Трамп рассчитывает организовать переговоры с российской стороной в ближайшие часы или дни, чтобы прояснить то, что имело место (на переговорах в Стамбуле - ред.) и попытаться продвинуться вперед", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи Европейского политического сообщества в Албании, трансляцию вел Елисейский дворец в Х. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017511245.html
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в мире, россия, украина, стамбул, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир мединский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Мединский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Трамп обсудит с Россией итоги переговоров в Стамбуле, заявил Макрон

Макрон: Трамп планирует обсудить с Россией итоги переговоров в Стамбуле

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ближайшее время планирует обсудить с российской стороной итоги переговоров в Стамбуле, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Президент Трамп рассчитывает организовать переговоры с российской стороной в ближайшие часы или дни, чтобы прояснить то, что имело место (на переговорах в Стамбуле - ред.) и попытаться продвинуться вперед", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи Европейского политического сообщества в Албании, трансляцию вел Елисейский дворец в Х.
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
В США выступили с неожиданным заявлением о переговорах России и Украины
16 мая, 23:20
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мирошник: переговоры в Стамбуле не позволили сорвать диалог России и США
16 мая, 22:51
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулДональд ТрампЭммануэль МакронВладимир МединскийПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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