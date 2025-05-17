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"Изголодались по любви": как Трамп заработал два триллиона за четыре дня - РИА Новости, 17.05.2025
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08:00 17.05.2025 (обновлено: 08:09 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/tramp-2017452045.html
"Изголодались по любви": как Трамп заработал два триллиона за четыре дня
"Изголодались по любви": как Трамп заработал два триллиона за четыре дня - РИА Новости, 17.05.2025
"Изголодались по любви": как Трамп заработал два триллиона за четыре дня
Триллионные инвестиции, миллиардные оружейные контракты, исторические встречи и орден — президент США определенно возвращается из ближневосточного турне не с... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T08:00:00+03:00
2025-05-17T08:09:00+03:00
в мире
сша
израиль
исламское государство*
хамас
джо байден
саудовская аравия
катар
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Триллионные инвестиции, миллиардные оружейные контракты, исторические встречи и орден — президент США определенно возвращается из ближневосточного турне не с пустыми руками. Но успешные на первый взгляд переговоры породили множество важных и порой неудобных вопросов, на которые Вашингтону придется отвечать. Об итогах первой заграничной поездки Дональда Трампа после переизбрания — в материале РИА Новости.Удачный фонМаршрут он выбрал удачный — еще в первый срок у него хорошо складывались личные отношения с главами государств Персидского залива.Другой аргумент — провал Джо Байдена в 2022-м. Он не смог заставить ближневосточных партнеров отказаться от нейтралитета в украинском вопросе, не добился формирования антииранской коалиции и не убедил Саудовскую Аравию повысить добычу нефти, когда США в этом так нуждались. К невыразительным результатам добавились и скандалы — из-за обвинений в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашукджи Байден отказался пожать руку наследному принцу Мухаммеду бен Сальману и просто отбил кулачок.Трамп, подводя итоги своего турне, не упустил возможности обыграть этот эпизод.&quot;Я пожал больше рук, чем может пожать человек. Это была большая сделка, большие люди. И они изголодались по любви. Наша страна не давала им любовь, а стукалась кулачками, помните? Он (Байден. — Прим. ред.) аж в Саудовскую Аравию приперся, чтоб кулачок обить&quot;, — иронизировал президент.Шелест купюр и звон монетРукопожатий действительно было много — как и помпезных встреч. Но почтительным церемониалом достижения Трампа не ограничились, ему и правда есть чем похвастать.Каждый день западные СМИ трубили о все более крупных соглашениях. В Эр-Рияде подписали пакет инвестиционных сделок и договоров более чем на 600 миллиардов долларов, включая крупнейшее в истории соглашение о военном сотрудничестве — на 142 миллиарда. Это в первую очередь поставки современных систем ПВО и комплексов противоракетной обороны, но о каких конкретно образцах идет речь, не уточнялось.В Катаре сумма была еще более впечатляющей — 1,2 триллиона долларов. В Белом доме утверждают, что только закупка Дохой 210 самолетов Boeing 787 Dreamliner и 777X позволит создавать по 154 тысячи рабочих мест в США в год. А вот военное сотрудничество поскромнее — 42 миллиарда. Зато Катар выделит еще десять миллиардов на используемую американскими ВВС базу Аль-Удейд.Президент ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид Аль-Нахайян пообещал инвестировать в экономику США 1,4 триллиона долларов в ближайшие десять лет. Также в Абу-Даби заключили соглашений на 200 миллиардов долларов. А Трамп стал кавалером ордена Заида — высшей гражданской награды в стране.В сухом остатке за четыре дня президент США принес национальной экономике более двух триллионов долларов инвестиций. Конечно, эти соглашения еще предстоит выполнить, но в любом случае это реальная победа Трампа — гораздо более ощутимая, нежели сделка с Киевом по недрам, не говоря уже о провале урегулирования в Газе и переговорном процессе по Украине, которыми сложно похвастать.В обход ключевого союзникаЕсть и политические последствия. В частности, в Эр-Рияде американский президент впервые за 25 лет встретился с главой Сирии. Пообщавшись с Ахмедом Аш-Шараа, Трамп объявил о решении снять санкции с Дамаска.Взамен он потребовал подписать мирное соглашение с Израилем, выдворить из страны иностранных боевиков, выгнать "палестинских террористов" и помогать США в борьбе с "Исламским государством"*.Но о снятии санкций уже распорядился, не дожидаясь выполнения всех условий. Это приветствовали не только в Саудовской Аравии, но и в Турции.Между тем израильские СМИ в пятницу сообщили, что переговоры о возможном присоединении Сирии к Соглашениям Авраама — серии двусторонних документов между Израилем и арабскими странами о признании еврейского государства и установлении дипломатических отношений — уже проходят тайно в Азербайджане. Официального подтверждения пока нет.В целом для Израиля вояж Трампа про Ближнему Востоку стал если не тревожным звонком, то поводом задуматься. Впервые за много лет американский лидер не посетил традиционного союзника в регионе. До этого Вашингтон в обход Тель-Авива провел переговоры с ХАМАС и добился освобождения Идана Александра — захваченного 7 октября 2023-го заложника, у которого помимо израильского есть и американский паспорт. Точно так же Трамп объявил о соглашении с хуситами: США прекратили удары по Йемену, а "Ансар-Алла" отказалась от нападений на американские суда в Красном море. Атаки по территории Израиля между тем продолжились.Тревожит Нетаньяху и изменившаяся риторика в отношении Ирана — если раньше в Белом доме угрожали Тегерану операцией ВВС, то теперь — лишь банкротством. При этом в последний день турне Трамп заговорил о "пряниках" для Тегерана."Иран хочет торговать с нами, и я не против этого. Я использую торговлю, чтобы урегулировать споры и установить мир", — сказал он. И добавил, что в исламской республике будут очень довольны, если согласятся на сделку.Подобная перемена настроений в Вашингтоне резко противоречит планам Нетаньяху втянуть США в войну с Ираном.Чемоданное настроениеПараллельно разворачивался еще один сюжет — российско-украинские переговоры в Стамбуле. В какой-то момент Трамп даже выразил готовность заглянуть в Турцию, если туда прилетит Владимир Путин.Причем порой соседство этих тем в новостной повестке вызывало у американского президента раздражение. Чего стоит только реакция на вопрос о составе российской делегации, которую активно критиковали в Киеве.&quot;Я не разочарован. С чего мне быть разочарованным? — возмутился Трамп. — Мы только что получили четыре триллиона долларов, а вы говорите о делегации. Я о ней ничего не знаю, даже не проверял. Послушайте, ничего не сдвинется с мертвой точки, пока мы не встретимся&quot;.Теперь орденоносец возвращается на родину с первым очевидным успехом с момента вступления в должность: инвестициями, рабочими местами и оружейными контрактами. Это на какое-то время укрепит его позиции и развяжет руки — как внутри страны, так и вовне.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, сша, израиль, исламское государство*, хамас, джо байден, саудовская аравия, катар, оаэ, дональд трамп, мухаммед бен сальман, мухаммед бен заед аль нахайян
В мире, США, Израиль, Исламское государство*, ХАМАС, Джо Байден, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Дональд Трамп, Мухаммед бен Сальман, Мухаммед бен Заед Аль Нахайян
"Изголодались по любви": как Трамп заработал два триллиона за четыре дня

Поездка Трампа по Ближнему Востоку принесла США два триллиона долларов

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман во время встречи в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
Президент Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман во время встречи в Эр-Рияде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман во время встречи в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Триллионные инвестиции, миллиардные оружейные контракты, исторические встречи и орден — президент США определенно возвращается из ближневосточного турне не с пустыми руками. Но успешные на первый взгляд переговоры породили множество важных и порой неудобных вопросов, на которые Вашингтону придется отвечать. Об итогах первой заграничной поездки Дональда Трампа после переизбрания — в материале РИА Новости.

Удачный фон

Маршрут он выбрал удачный — еще в первый срок у него хорошо складывались личные отношения с главами государств Персидского залива.
Другой аргумент — провал Джо Байдена в 2022-м. Он не смог заставить ближневосточных партнеров отказаться от нейтралитета в украинском вопросе, не добился формирования антииранской коалиции и не убедил Саудовскую Аравию повысить добычу нефти, когда США в этом так нуждались. К невыразительным результатам добавились и скандалы — из-за обвинений в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашукджи Байден отказался пожать руку наследному принцу Мухаммеду бен Сальману и просто отбил кулачок.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп выступает на авиабазе Аль-Удейд в Катаре
Президент США Дональд Трамп выступает на авиабазе Аль-Удейд в Катаре - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп выступает на авиабазе Аль-Удейд в Катаре
Трамп, подводя итоги своего турне, не упустил возможности обыграть этот эпизод.
«

"Я пожал больше рук, чем может пожать человек. Это была большая сделка, большие люди. И они изголодались по любви. Наша страна не давала им любовь, а стукалась кулачками, помните? Он (Байден. — Прим. ред.) аж в Саудовскую Аравию приперся, чтоб кулачок обить", — иронизировал президент.

Шелест купюр и звон монет

Рукопожатий действительно было много — как и помпезных встреч. Но почтительным церемониалом достижения Трампа не ограничились, ему и правда есть чем похвастать.
Каждый день западные СМИ трубили о все более крупных соглашениях. В Эр-Рияде подписали пакет инвестиционных сделок и договоров более чем на 600 миллиардов долларов, включая крупнейшее в истории соглашение о военном сотрудничестве — на 142 миллиарда. Это в первую очередь поставки современных систем ПВО и комплексов противоракетной обороны, но о каких конкретно образцах идет речь, не уточнялось.
В Катаре сумма была еще более впечатляющей — 1,2 триллиона долларов. В Белом доме утверждают, что только закупка Дохой 210 самолетов Boeing 787 Dreamliner и 777X позволит создавать по 154 тысячи рабочих мест в США в год. А вот военное сотрудничество поскромнее — 42 миллиарда. Зато Катар выделит еще десять миллиардов на используемую американскими ВВС базу Аль-Удейд.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп на встрече с предпринимателями в Дохе
Президент США Дональд Трамп на встрече с предпринимателями в Дохе - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп на встрече с предпринимателями в Дохе
Президент ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид Аль-Нахайян пообещал инвестировать в экономику США 1,4 триллиона долларов в ближайшие десять лет. Также в Абу-Даби заключили соглашений на 200 миллиардов долларов. А Трамп стал кавалером ордена Заида — высшей гражданской награды в стране.
В сухом остатке за четыре дня президент США принес национальной экономике более двух триллионов долларов инвестиций. Конечно, эти соглашения еще предстоит выполнить, но в любом случае это реальная победа Трампа — гораздо более ощутимая, нежели сделка с Киевом по недрам, не говоря уже о провале урегулирования в Газе и переговорном процессе по Украине, которыми сложно похвастать.

В обход ключевого союзника

Есть и политические последствия. В частности, в Эр-Рияде американский президент впервые за 25 лет встретился с главой Сирии. Пообщавшись с Ахмедом Аш-Шараа, Трамп объявил о решении снять санкции с Дамаска.
Взамен он потребовал подписать мирное соглашение с Израилем, выдворить из страны иностранных боевиков, выгнать "палестинских террористов" и помогать США в борьбе с "Исламским государством"*.
Но о снятии санкций уже распорядился, не дожидаясь выполнения всех условий. Это приветствовали не только в Саудовской Аравии, но и в Турции.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман во время встречи в Эр-Рияде
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман во время встречи в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман во время встречи в Эр-Рияде
Между тем израильские СМИ в пятницу сообщили, что переговоры о возможном присоединении Сирии к Соглашениям Авраама — серии двусторонних документов между Израилем и арабскими странами о признании еврейского государства и установлении дипломатических отношений — уже проходят тайно в Азербайджане. Официального подтверждения пока нет.
В целом для Израиля вояж Трампа про Ближнему Востоку стал если не тревожным звонком, то поводом задуматься. Впервые за много лет американский лидер не посетил традиционного союзника в регионе. До этого Вашингтон в обход Тель-Авива провел переговоры с ХАМАС и добился освобождения Идана Александра — захваченного 7 октября 2023-го заложника, у которого помимо израильского есть и американский паспорт. Точно так же Трамп объявил о соглашении с хуситами: США прекратили удары по Йемену, а "Ансар-Алла" отказалась от нападений на американские суда в Красном море. Атаки по территории Израиля между тем продолжились.
Тревожит Нетаньяху и изменившаяся риторика в отношении Ирана — если раньше в Белом доме угрожали Тегерану операцией ВВС, то теперь — лишь банкротством. При этом в последний день турне Трамп заговорил о "пряниках" для Тегерана.
"Иран хочет торговать с нами, и я не против этого. Я использую торговлю, чтобы урегулировать споры и установить мир", — сказал он. И добавил, что в исламской республике будут очень довольны, если согласятся на сделку.
Подобная перемена настроений в Вашингтоне резко противоречит планам Нетаньяху втянуть США в войну с Ираном.

Чемоданное настроение

Параллельно разворачивался еще один сюжет — российско-украинские переговоры в Стамбуле. В какой-то момент Трамп даже выразил готовность заглянуть в Турцию, если туда прилетит Владимир Путин.
Причем порой соседство этих тем в новостной повестке вызывало у американского президента раздражение. Чего стоит только реакция на вопрос о составе российской делегации, которую активно критиковали в Киеве.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастники делегации России во время переговоров с делегацией Украины в Стамбуле
Участники делегации России во время переговоров с делегацией Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Участники делегации России во время переговоров с делегацией Украины в Стамбуле
«

"Я не разочарован. С чего мне быть разочарованным? — возмутился Трамп. — Мы только что получили четыре триллиона долларов, а вы говорите о делегации. Я о ней ничего не знаю, даже не проверял. Послушайте, ничего не сдвинется с мертвой точки, пока мы не встретимся".

Теперь орденоносец возвращается на родину с первым очевидным успехом с момента вступления в должность: инвестициями, рабочими местами и оружейными контрактами. Это на какое-то время укрепит его позиции и развяжет руки — как внутри страны, так и вовне.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
"Результатом удовлетворены". О чем договорились Россия и Украина в Стамбуле
16 мая, 16:57
 
В миреСШАИзраильИсламское государство*ХАМАСДжо БайденСаудовская АравияКатарОАЭДональд ТрампМухаммед бен СальманМухаммед бен Заед Аль Нахайян
 
 
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