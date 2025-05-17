https://ria.ru/20250517/telegram-2017515246.html

В работе Telegram произошел сбой

В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 17.05.2025

В работе Telegram произошел сбой

Сбои в работе Telegram зафиксированы на территории России, число жалоб превысило 3 тысячи, следует из данных портала Downdetector по состоянию на 0.28 мск 17... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T00:36:00+03:00

2025-05-17T00:36:00+03:00

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общество

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россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сбои в работе Telegram зафиксированы на территории России, число жалоб превысило 3 тысячи, следует из данных портала Downdetector по состоянию на 0.28 мск 17 мая. Массовые сбои начались ориентировочно с 23.00 мск. За последний час на работу Telegram пожаловались 798 раз. По данным Downdetector, большинство пользователей жалуется на работу уведомлений, а также на сбои в работе мобильного приложения.

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2025

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общество, технологии, россия, telegram