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В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 17.05.2025
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00:36 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/telegram-2017515246.html
В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 17.05.2025
В работе Telegram произошел сбой
Сбои в работе Telegram зафиксированы на территории России, число жалоб превысило 3 тысячи, следует из данных портала Downdetector по состоянию на 0.28 мск 17... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T00:36:00+03:00
2025-05-17T00:36:00+03:00
общество
технологии
россия
telegram
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сбои в работе Telegram зафиксированы на территории России, число жалоб превысило 3 тысячи, следует из данных портала Downdetector по состоянию на 0.28 мск 17 мая. Массовые сбои начались ориентировочно с 23.00 мск. За последний час на работу Telegram пожаловались 798 раз. По данным Downdetector, большинство пользователей жалуется на работу уведомлений, а также на сбои в работе мобильного приложения.
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общество, технологии, россия, telegram
Общество, Технологии, Россия, Telegram
В работе Telegram произошел сбой

Более трех тысяч пользователей Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сбои в работе Telegram зафиксированы на территории России, число жалоб превысило 3 тысячи, следует из данных портала Downdetector по состоянию на 0.28 мск 17 мая.
Массовые сбои начались ориентировочно с 23.00 мск. За последний час на работу Telegram пожаловались 798 раз.
По данным Downdetector, большинство пользователей жалуется на работу уведомлений, а также на сбои в работе мобильного приложения.
Страница чат-бота ChatGPT, разработанного компанией OpenAI - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В работе ChatGPT произошел сбой
6 мая, 22:06
 
ОбществоТехнологииРоссияTelegram
 
 
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