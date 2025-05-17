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Группировка "Юг" улучшила положение и уничтожила до 265 боевиков ВСУ
Группировка "Юг" улучшила положение и уничтожила до 265 боевиков ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025
Группировка "Юг" улучшила положение и уничтожила до 265 боевиков ВСУ
Подразделения российской "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 265 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T12:12:00+03:00
2025-05-17T12:12:00+03:00
2025-05-17T12:12:00+03:00
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часов яр
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Подразделения российской "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 265 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Новодмитровка, Семеновка, Иванополье, Заря, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, четыре пикапа, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20250517/vostok-2017547306.html
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семеновка (краматорск)
часов яр
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в мире, северск, семеновка (краматорск), часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Северск, Семеновка (Краматорск), Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" улучшила положение и уничтожила до 265 боевиков ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли до 265 военных и танк в районе Северска и Семеновки