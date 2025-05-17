https://ria.ru/20250517/svo-2017547564.html

Группировка "Юг" улучшила положение и уничтожила до 265 боевиков ВСУ

Группировка "Юг" улучшила положение и уничтожила до 265 боевиков ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025

Группировка "Юг" улучшила положение и уничтожила до 265 боевиков ВСУ

Подразделения российской "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 265 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T12:12:00+03:00

2025-05-17T12:12:00+03:00

2025-05-17T12:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

северск

семеновка (краматорск)

часов яр

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Подразделения российской "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 265 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Новодмитровка, Семеновка, Иванополье, Заря, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, четыре пикапа, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20250517/vostok-2017547306.html

северск

семеновка (краматорск)

часов яр

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в мире, северск, семеновка (краматорск), часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)