https://ria.ru/20250517/svo-2017547412.html

Группировка "Север" уничтожила до 140 боевиков ВСУ

Группировка "Север" уничтожила до 140 боевиков ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025

Группировка "Север" уничтожила до 140 боевиков ВСУ

ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T12:10:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ."В результате активных действий подразделений группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Хатное Харьковской области, Бессаловка, Рыжевка, Алексеевка, Садки, Юнаковка и Атинское Сумской области."Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены склады горючего и боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250517/vsu-2017547866.html

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сумская область

харьковская область

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в мире, россия, сумская область, вооруженные силы украины, харьковская область, алексеевка, министерство обороны рф (минобороны рф)