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Группировка "Север" уничтожила до 140 боевиков ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025
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12:10 17.05.2025 (обновлено: 12:16 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/svo-2017547412.html
Группировка "Север" уничтожила до 140 боевиков ВСУ
Группировка "Север" уничтожила до 140 боевиков ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025
Группировка "Север" уничтожила до 140 боевиков ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T12:10:00+03:00
2025-05-17T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сумская область
вооруженные силы украины
харьковская область
алексеевка
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ."В результате активных действий подразделений группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Хатное Харьковской области, Бессаловка, Рыжевка, Алексеевка, Садки, Юнаковка и Атинское Сумской области."Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены склады горючего и боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250517/vsu-2017547866.html
россия
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в мире, россия, сумская область, вооруженные силы украины, харьковская область, алексеевка, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Алексеевка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" уничтожила до 140 боевиков ВСУ

Группировка "Север" уничтожила в Харьковской и Сумской области 140 военных ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Хатное Харьковской области, Бессаловка, Рыжевка, Алексеевка, Садки, Юнаковка и Атинское Сумской области.
"Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены склады горючего и боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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