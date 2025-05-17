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Группировка "Север" уничтожила до 140 боевиков ВСУ
Группировка "Север" уничтожила до 140 боевиков ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025
Группировка "Север" уничтожила до 140 боевиков ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T12:10:00+03:00
2025-05-17T12:10:00+03:00
2025-05-17T12:16:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ."В результате активных действий подразделений группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Хатное Харьковской области, Бессаловка, Рыжевка, Алексеевка, Садки, Юнаковка и Атинское Сумской области."Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены склады горючего и боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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Группировка "Север" уничтожила до 140 боевиков ВСУ
Группировка "Север" уничтожила в Харьковской и Сумской области 140 военных ВСУ