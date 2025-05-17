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Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Суворова - РИА Новости, 17.05.2025
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11:56 17.05.2025 (обновлено: 12:01 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/suvorov-2017546428.html
Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Суворова
Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Суворова - РИА Новости, 17.05.2025
Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Суворова
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2030 году 300-летия со дня рождения легендарного полководца Александра Суворова, соответствующий... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T11:56:00+03:00
2025-05-17T12:01:00+03:00
александр суворов (полководец)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2030 году 300-летия со дня рождения легендарного полководца Александра Суворова, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Учитывая значительный вклад легендарного полководца А.В.Суворова в укрепление могущества Российского государства и в связи с исполняющимся 300-летием со дня его рождения, постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2030 году 300-летия со дня рождения А.В.Суворова", - говорится в документе.В указе отмечается, что правительство в 6-месячный срок должно образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.Также в указе говорится о рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, общественным объединениям, заинтересованным научным образовательным организациям принять участие в подготовке и проведении мероприятий.
https://ria.ru/20241128/suvorov-1986218688.html
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александр суворов (полководец), владимир путин, общество
Александр Суворов (полководец), Владимир Путин, Общество
Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Суворова

Путин подписал указ о праздновании в 2030 году 300-летия дня рождения Суворова

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2030 году 300-летия со дня рождения легендарного полководца Александра Суворова, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Учитывая значительный вклад легендарного полководца А.В.Суворова в укрепление могущества Российского государства и в связи с исполняющимся 300-летием со дня его рождения, постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2030 году 300-летия со дня рождения А.В.Суворова", - говорится в документе.
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В указе отмечается, что правительство в 6-месячный срок должно образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.
Также в указе говорится о рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, общественным объединениям, заинтересованным научным образовательным организациям принять участие в подготовке и проведении мероприятий.
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