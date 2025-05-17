https://ria.ru/20250517/suvorov-2017546428.html

Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Суворова

Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Суворова - РИА Новости, 17.05.2025

Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Суворова

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2030 году 300-летия со дня рождения легендарного полководца Александра Суворова, соответствующий... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T11:56:00+03:00

2025-05-17T11:56:00+03:00

2025-05-17T12:01:00+03:00

александр суворов (полководец)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2030 году 300-летия со дня рождения легендарного полководца Александра Суворова, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Учитывая значительный вклад легендарного полководца А.В.Суворова в укрепление могущества Российского государства и в связи с исполняющимся 300-летием со дня его рождения, постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2030 году 300-летия со дня рождения А.В.Суворова", - говорится в документе.В указе отмечается, что правительство в 6-месячный срок должно образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.Также в указе говорится о рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, общественным объединениям, заинтересованным научным образовательным организациям принять участие в подготовке и проведении мероприятий.

https://ria.ru/20241128/suvorov-1986218688.html

https://ria.ru/20241118/suvorov-1984320628.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

александр суворов (полководец), владимир путин, общество