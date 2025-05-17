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Суд перевел в СИЗО обвиняемую в терроризме студентку - РИА Новости, 17.05.2025
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19:04 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/sud-2017602589.html
Суд перевел в СИЗО обвиняемую в терроризме студентку
Суд перевел в СИЗО обвиняемую в терроризме студентку - РИА Новости, 17.05.2025
Суд перевел в СИЗО обвиняемую в терроризме студентку
Останкинский суд Москвы перевел в СИЗО обвиняемую в участии в террористической организации, которая сбежала из-под домашнего ареста, следует из судебных... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T19:04:00+03:00
2025-05-17T19:04:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Останкинский суд Москвы перевел в СИЗО обвиняемую в участии в террористической организации, которая сбежала из-под домашнего ареста, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что обвиняемая Полина Костикова, студентка второго курса ФГАУ ВО "Государственный университет просвещения", нарушила ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста, "скрылась от контроля уголовно-исполнительной инспекции, намереваясь пересечь государственную границу между Россией и Грузией". Сотрудники ДПС остановили машину, в которой ехала девушка. В этой связи следствие вышло в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Оно было удовлетворено 16 мая. По обвинению в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, Костиковой грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Суд перевел в СИЗО обвиняемую в терроризме студентку

Из-за совершенного побега суд перевел в СИЗО студентку, обвиняемую в терроризме

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Останкинский суд Москвы перевел в СИЗО обвиняемую в участии в террористической организации, которая сбежала из-под домашнего ареста, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что обвиняемая Полина Костикова, студентка второго курса ФГАУ ВО "Государственный университет просвещения", нарушила ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста, "скрылась от контроля уголовно-исполнительной инспекции, намереваясь пересечь государственную границу между Россией и Грузией". Сотрудники ДПС остановили машину, в которой ехала девушка.
В этой связи следствие вышло в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Оно было удовлетворено 16 мая.
По обвинению в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, Костиковой грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
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