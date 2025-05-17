https://ria.ru/20250517/sud-2017527018.html
Суд оставил в силе приговор российским военным за убийство в Волновахе
Суд оставил в силе приговор российским военным за убийство в Волновахе - РИА Новости, 17.05.2025
Суд оставил в силе приговор российским военным за убийство в Волновахе
Апелляционный военный суд оставил без изменения пожизненный приговор двум российским военнослужащим, осужденным по статье об убийстве, следует из документов,... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T05:44:00+03:00
2025-05-17T05:44:00+03:00
2025-05-17T15:35:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Апелляционный военный суд оставил без изменения пожизненный приговор двум российским военнослужащим, осужденным по статье об убийстве, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В ноябре прошлого года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Антона Сопова и Станислава Рау виновными в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти (статья 105 УК России) и незаконном проникновении в жилище (статья 139 УК). Им назначили пожизненные сроки лишения свободы. Приговор был обжалован. "Судебный акт оставлен без изменения", — сказано в документе. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, контрактники Сопов и Рау обвинялись в убийстве многодетной семьи Капканец в конце октября 2023 года в Волновахе в ДНР. Погибли девять человек.
https://ria.ru/20250205/sud-1997509789.html
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происшествия, россия, ростов-на-дону, волноваха
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Волноваха
Суд оставил в силе приговор российским военным за убийство в Волновахе
Суд подтвердил пожизненные сроки двум военным за убийство семьи в Волновахе