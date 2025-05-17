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В США из-за штормов погибли 16 человек
В США из-за штормов погибли 16 человек - РИА Новости, 17.05.2025
В США из-за штормов погибли 16 человек
По меньшей мере 16 человек погибли, десятки пострадали в результате штормов, обрушившихся на американские штаты Миссури и Кентукки, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T15:37:00+03:00
2025-05-17T15:37:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли, десятки пострадали в результате штормов, обрушившихся на американские штаты Миссури и Кентукки, сообщает телеканал NBC. Ранее местное отделение телеканала NBC сообщало о двух погибших в штате Западная Вирджиния в результате сильных гроз. "Девять человек погибли в округе Лорел, штат Кентукки... пятеро погибли в (городе - ред.) Сент-Луисе, еще двое - в округе Скотт на юго-востоке Миссури", - сообщает телеканал со ссылкой на шерифа округа Лорел Джона Рута и чиновников. Отмечается, что в Сент-Луисе от последствий разгула стихии могли пострадать пять тысяч домов. При этом больницы уже приняли несколько десятков пострадавших. Согласно сообщению телеканала, пострадавший ребенок находится в критическом состоянии. Представитель полиции Сент-Луиса Митч Маккой заявил, что поисково-спасательные операции продолжаются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кентукки, сент-луис, миссури, сша
В мире, Кентукки, Сент-Луис, Миссури, США
В США из-за штормов погибли 16 человек
NBC: в В США в штатах Миссури и Кентукки в результате штормов погибли 16 человек