https://ria.ru/20250517/ssha-2017570371.html

В США из-за штормов погибли 16 человек

В США из-за штормов погибли 16 человек - РИА Новости, 17.05.2025

В США из-за штормов погибли 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли, десятки пострадали в результате штормов, обрушившихся на американские штаты Миссури и Кентукки, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T15:37:00+03:00

2025-05-17T15:37:00+03:00

2025-05-17T15:44:00+03:00

в мире

кентукки

сент-луис

миссури

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763516005_0:483:2232:1739_1920x0_80_0_0_b9ff5a884f3aa8a98d1c2d5c8fddc005.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли, десятки пострадали в результате штормов, обрушившихся на американские штаты Миссури и Кентукки, сообщает телеканал NBC. Ранее местное отделение телеканала NBC сообщало о двух погибших в штате Западная Вирджиния в результате сильных гроз. "Девять человек погибли в округе Лорел, штат Кентукки... пятеро погибли в (городе - ред.) Сент-Луисе, еще двое - в округе Скотт на юго-востоке Миссури", - сообщает телеканал со ссылкой на шерифа округа Лорел Джона Рута и чиновников. Отмечается, что в Сент-Луисе от последствий разгула стихии могли пострадать пять тысяч домов. При этом больницы уже приняли несколько десятков пострадавших. Согласно сообщению телеканала, пострадавший ребенок находится в критическом состоянии. Представитель полиции Сент-Луиса Митч Маккой заявил, что поисково-спасательные операции продолжаются.

https://ria.ru/20250421/klimat-2012556170.html

кентукки

сент-луис

миссури

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кентукки, сент-луис, миссури, сша