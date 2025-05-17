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Белый дом раскритиковал Moody's за понижение рейтинга правительства США - РИА Новости, 17.05.2025
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04:28 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/ssha-2017523978.html
Белый дом раскритиковал Moody's за понижение рейтинга правительства США
Белый дом раскритиковал Moody's за понижение рейтинга правительства США - РИА Новости, 17.05.2025
Белый дом раскритиковал Moody's за понижение рейтинга правительства США
Администрация президента США Дональда Трампа раскритиковала решение международного рейтингового агентства Moody's Ratings понизить кредитный рейтинг... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T04:28:00+03:00
2025-05-17T04:28:00+03:00
сша
дональд трамп
барак обама
хиллари клинтон
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа раскритиковала решение международного рейтингового агентства Moody's Ratings понизить кредитный рейтинг американского правительства, обвинив организацию в отсутствии репутации. Ранее Moody's понизило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг необеспеченной задолженности эмитента правительства США с AAA до AA1 и изменило прогноз с негативного на стабильный. Решение, как отмечалось, отражает рост показателей государственного долга и процентных платежей по нему до уровней, которые значительно превышают показатели стран с аналогичным рейтингом. "Если бы Moody's пользовалось хоть какой-то репутацией, они бы не молчали, когда разворачивалась финансовая катастрофа последних четырех лет", - указал заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи в распространенном релизе. Он добавил, что команда Трампа и Республиканская партия сосредоточены на "исправлении беспорядка" предыдущей администрации путем сокращения "трат, мошенничества и злоупотреблений в правительстве". Решение также прокомментировал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, уличив экономиста агентства Марка Занди в связях с экс-президентом Бараком Обамой и Хиллари Клинтон. "Экономист Moody's Марк Занди является советником Обамы и спонсором Клинтон, который с 2016 года является сторонником Never Trumper (политическое движение в США против Трампа - ред.). Никто не воспринимает его "анализ" всерьез", - написал Чунг на своей странице в социальной сети Х. Представитель Белого дома добавил, что Занди "снова и снова" оказывался неправ в своих оценках.
https://ria.ru/20250516/tramp-2017304897.html
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сша, дональд трамп, барак обама, хиллари клинтон
США, Дональд Трамп, Барак Обама, Хиллари Клинтон
Белый дом раскритиковал Moody's за понижение рейтинга правительства США

Белый дом раскритиковал решение Moody's понизить рейтинг правительства США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа раскритиковала решение международного рейтингового агентства Moody's Ratings понизить кредитный рейтинг американского правительства, обвинив организацию в отсутствии репутации.
Ранее Moody's понизило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг необеспеченной задолженности эмитента правительства США с AAA до AA1 и изменило прогноз с негативного на стабильный. Решение, как отмечалось, отражает рост показателей государственного долга и процентных платежей по нему до уровней, которые значительно превышают показатели стран с аналогичным рейтингом.
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"Если бы Moody's пользовалось хоть какой-то репутацией, они бы не молчали, когда разворачивалась финансовая катастрофа последних четырех лет", - указал заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи в распространенном релизе.
Он добавил, что команда Трампа и Республиканская партия сосредоточены на "исправлении беспорядка" предыдущей администрации путем сокращения "трат, мошенничества и злоупотреблений в правительстве".
Решение также прокомментировал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, уличив экономиста агентства Марка Занди в связях с экс-президентом Бараком Обамой и Хиллари Клинтон.
"Экономист Moody's Марк Занди является советником Обамы и спонсором Клинтон, который с 2016 года является сторонником Never Trumper (политическое движение в США против Трампа - ред.). Никто не воспринимает его "анализ" всерьез", - написал Чунг на своей странице в социальной сети Х.
Представитель Белого дома добавил, что Занди "снова и снова" оказывался неправ в своих оценках.
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