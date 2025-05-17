Рейтинг@Mail.ru
США потратят $5 миллиардов на поддержку подлодок класса Виргиния - РИА Новости, 17.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:47 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/ssha-2017515373.html
США потратят $5 миллиардов на поддержку подлодок класса Виргиния
США потратят $5 миллиардов на поддержку подлодок класса Виргиния - РИА Новости, 17.05.2025
США потратят $5 миллиардов на поддержку подлодок класса Виргиния
Правительство США заключило контракт на поддержку американских подлодок класса Виргиния на 5 миллиардов долларов до 2029 года, сообщает Пентагон. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T00:47:00+03:00
2025-05-17T00:47:00+03:00
сша
виргиния
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16236/56/162365614_233:0:713:270_1920x0_80_0_0_a4fb64c805ff19de7c84962a869682f7.jpg
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Правительство США заключило контракт на поддержку американских подлодок класса Виргиния на 5 миллиардов долларов до 2029 года, сообщает Пентагон. Как говорится в сообщении ведомства, несколько американских компаний получили контракт общей суммой на 5 миллиардов долларов на "различные интегрированные оружейные системы, услуги и оборудование и на техническую поддержку подлодок класса Виргиния". Контракт заключен до 2029, года говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250501/pentagon-2014530590.html
сша
виргиния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16236/56/162365614_293:0:653:270_1920x0_80_0_0_9e2c95d9cf697fed4d25df3301d39c65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, виргиния, министерство обороны сша
США, Виргиния, Министерство обороны США
США потратят $5 миллиардов на поддержку подлодок класса Виргиния

Пентагон: США потратят $5 миллиардов на поддержку подлодок класса Виргиния

© Фото : The Pentagon Official Web SiteПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Фото : The Pentagon Official Web Site
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Правительство США заключило контракт на поддержку американских подлодок класса Виргиния на 5 миллиардов долларов до 2029 года, сообщает Пентагон.
Как говорится в сообщении ведомства, несколько американских компаний получили контракт общей суммой на 5 миллиардов долларов на "различные интегрированные оружейные системы, услуги и оборудование и на техническую поддержку подлодок класса Виргиния".
Контракт заключен до 2029, года говорится в сообщении.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
США заключили контракты на строительство двух АПЛ, сообщили в Пентагоне
1 мая, 04:24
 
СШАВиргинияМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала