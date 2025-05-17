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США потратят $5 миллиардов на поддержку подлодок класса Виргиния
США потратят $5 миллиардов на поддержку подлодок класса Виргиния - РИА Новости, 17.05.2025
США потратят $5 миллиардов на поддержку подлодок класса Виргиния
Правительство США заключило контракт на поддержку американских подлодок класса Виргиния на 5 миллиардов долларов до 2029 года, сообщает Пентагон. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T00:47:00+03:00
2025-05-17T00:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Правительство США заключило контракт на поддержку американских подлодок класса Виргиния на 5 миллиардов долларов до 2029 года, сообщает Пентагон. Как говорится в сообщении ведомства, несколько американских компаний получили контракт общей суммой на 5 миллиардов долларов на "различные интегрированные оружейные системы, услуги и оборудование и на техническую поддержку подлодок класса Виргиния". Контракт заключен до 2029, года говорится в сообщении.
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сша, виргиния, министерство обороны сша
США, Виргиния, Министерство обороны США
США потратят $5 миллиардов на поддержку подлодок класса Виргиния
Пентагон: США потратят $5 миллиардов на поддержку подлодок класса Виргиния