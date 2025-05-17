Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 185 боевиков ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:23 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/spetsoperatsiya-2017526075.html
Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 185 боевиков ВСУ
Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 185 боевиков ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025
Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 185 боевиков ВСУ
Российская группировка войск "Восток" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад, противник за сутки потерял более 185 военнослужащих, сообщил... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T05:23:00+03:00
2025-05-17T05:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978083854_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_a3177fd9c37c327c36703f5d3449a370.jpg
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад, противник за сутки потерял более 185 военнослужащих, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. "Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике формирований двух механизированных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Темировки, Комара и Александрограда", - сказал Гордеев. "В течение суток противник потерял более 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, две буксируемые гаубицы М777 и М198 производства США, семь автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, пункт боепитания, пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, девять пунктов управления беспилотной авиацией и склад горючего", - добавил он.
https://ria.ru/20250517/spetsoperatsiya-2017525936.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978083854_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9259da9b9e4c5601df1f5be1b4cf3a2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины
Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 185 боевиков ВСУ

Минобороны: ВСУ потеряли более 185 боевиков за сутки в зоне работы "Востока"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад, противник за сутки потерял более 185 военнослужащих, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
"Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике формирований двух механизированных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Темировки, Комара и Александрограда", - сказал Гордеев.
"В течение суток противник потерял более 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, две буксируемые гаубицы М777 и М198 производства США, семь автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, пункт боепитания, пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, девять пунктов управления беспилотной авиацией и склад горючего", - добавил он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Минобороны рассказало о подготовке десантников в Курской области
Вчера, 05:20
 
Специальная военная операция на УкраинеСШААлександр Гордеев (полковник)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала