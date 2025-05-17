https://ria.ru/20250517/spetsoperatsiya-2017526075.html

Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 185 боевиков ВСУ

Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 185 боевиков ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025

Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 185 боевиков ВСУ

Российская группировка войск "Восток" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад, противник за сутки потерял более 185 военнослужащих, сообщил... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T05:23:00+03:00

2025-05-17T05:23:00+03:00

2025-05-17T05:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад, противник за сутки потерял более 185 военнослужащих, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. "Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике формирований двух механизированных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Темировки, Комара и Александрограда", - сказал Гордеев. "В течение суток противник потерял более 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, две буксируемые гаубицы М777 и М198 производства США, семь автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, пункт боепитания, пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, девять пунктов управления беспилотной авиацией и склад горючего", - добавил он.

https://ria.ru/20250517/spetsoperatsiya-2017525936.html

сша

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сша, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины