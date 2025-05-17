https://ria.ru/20250517/spetsoperatsiya-2017526075.html
Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 185 боевиков ВСУ
Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 185 боевиков ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025
Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 185 боевиков ВСУ
Российская группировка войск "Восток" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад, противник за сутки потерял более 185 военнослужащих, сообщил... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T05:23:00+03:00
2025-05-17T05:23:00+03:00
2025-05-17T05:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978083854_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_a3177fd9c37c327c36703f5d3449a370.jpg
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад, противник за сутки потерял более 185 военнослужащих, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. "Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике формирований двух механизированных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Темировки, Комара и Александрограда", - сказал Гордеев. "В течение суток противник потерял более 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, две буксируемые гаубицы М777 и М198 производства США, семь автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, пункт боепитания, пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, девять пунктов управления беспилотной авиацией и склад горючего", - добавил он.
https://ria.ru/20250517/spetsoperatsiya-2017525936.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978083854_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9259da9b9e4c5601df1f5be1b4cf3a2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины
Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 185 боевиков ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли более 185 боевиков за сутки в зоне работы "Востока"