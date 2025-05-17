https://ria.ru/20250517/spetsoperatsiya-2017525755.html

Боец рассказал о переговорах противника у Вольного Поля на разных языках

Боец рассказал о переговорах противника у Вольного Поля на разных языках - РИА Новости, 17.05.2025

Боец рассказал о переговорах противника у Вольного Поля на разных языках

Войска, противостоявшие российским военнослужащим, освобождавшим Вольное Поле в ДНР, по радиосвязи общались на множестве различных языков, сообщил заместитель... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T05:18:00+03:00

2025-05-17T05:18:00+03:00

2025-05-17T05:18:00+03:00

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россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Войска, противостоявшие российским военнослужащим, освобождавшим Вольное Поле в ДНР, по радиосвязи общались на множестве различных языков, сообщил заместитель командира роты группировки войск "Восток" с позывным "Карачай". "На разных языках радиоперехват производился, было видно, что много разных языков, к какой стране относящееся - там уже сложно разобрать, но то, что много разных национальностей – это точно", - приводит слова "Карачая" Минобороны РФ. Военнослужащий рассказал, что российским бойцам противостоял не один батальон. Противник применял разнородные силы - беспилотники, РЭБ, пехоту и артиллерию. По словам заместителя командира роты, российским бойцам удавалось малыми силами блокировать огромные группы противника. "Противник подготовлен хорошо, оснащён замечательно. Но при прямом контакте дрогнул. К прямому контакту они не готовы, поэтому окружают себя беспилотией, артиллерией, всевозможными видами бесконтактного боя", - рассказал "Карачай". О том, что противник избегает стрелкового боя, поведал и штурмовик с позывным "Сапог". Он отметил, что запаниковавшего и бросившегося в бегство противника несложно догнать. В МО РФ уточнили, что операция по освобождению Вольного Поля проводилась при поддержке артиллерии и ударных беспилотников. Они нанесли точечные удары по позициям и командно-наблюдательным пунктам противника. Далее в ходе ожесточенных боев российским военнослужащим за счёт точности, слаженности и оперативности действий удалось подавить оборону украинских подразделений. После артиллерийской подготовки штурмовые подразделения пятой гвардейской общевойсковой армии вошли в населённый пункт и тщательно зачистили его от остатков гарнизона ВСУ. "В ходе зачистки были взяты в плен украинские военнослужащие, обнаружены и обезврежены минно-взрывные устройства, а также захвачено значительное количество вооружения и военного имущества", - рассказали в МО РФ. В настоящее время Вольное Поле полностью контролируется военнослужащими группировки "Восток". Освобождение данного населённого пункта существенно улучшило тактическое положение российских подразделений на южнодонецком направлении и позволило существенно расширить зону контроля, подчеркнули в российском ведомстве.

https://ria.ru/20250517/minoborony-2017525642.html

https://ria.ru/20250517/spetsoperatsiya-2017525502.html

https://ria.ru/20250517/minoborony-2017525177.html

россия

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безопасность, технологии, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины