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Артиллеристы уничтожили замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:15 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/spetsoperatsiya-2017525502.html
Артиллеристы уничтожили замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ
Артиллеристы уничтожили замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025
Артиллеристы уничтожили замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ
Расчет гаубицы "Д-30" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ВС РФ уничтожил замаскированный в заброшенном доме на правом берегу Днепра в Херсонской РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T05:15:00+03:00
2025-05-17T05:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 17 мая - РИА Новости. Расчет гаубицы "Д-30" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ВС РФ уничтожил замаскированный в заброшенном доме на правом берегу Днепра в Херсонской области украинский пункт управления беспилотниками, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Оператором подразделения воздушной разведки было выявлено место дислокации личного состава ВСУ, откуда националисты неоднократно запускали дроны различных видов. Координаты расположения украинских боевиков были оперативно переданы на позицию расчёта. Российские военнослужащие получили команду на боевую работу, размаскировали гаубицу "Д-30", навели орудие по заданным координатам. Один пристрелочным, а затем вторым и третьим снарядом попали точно в цель, уничтожив пункт управления БПЛА противника находившийся в заброшенном доме на правом берегу Днепра в Херсонской области", - заявили в оборонном ведомстве. После завершения боевой работы артиллеристы произвели маскировку орудия и оперативно покинули огневую позицию, укрывшись в заранее подготовленных оборонительных сооружениях. Основной задачей артиллеристов гаубицы "Д-30" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" является контрбатарейная борьба. Помимо этого бойцам удаётся поразить временные пункты дислокации, пункты управления беспилотных летательных аппаратов, бронетехнику, артиллерийские орудия, миномёты, лодки и личный состав противника. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250517/minoborony-2017525177.html
https://ria.ru/20250517/spetsoperatsiya-2017524797.html
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ

Минобороны: расчет "Д-30" уничтожил замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-30
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 17 мая - РИА Новости. Расчет гаубицы "Д-30" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ВС РФ уничтожил замаскированный в заброшенном доме на правом берегу Днепра в Херсонской области украинский пункт управления беспилотниками, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Оператором подразделения воздушной разведки было выявлено место дислокации личного состава ВСУ, откуда националисты неоднократно запускали дроны различных видов. Координаты расположения украинских боевиков были оперативно переданы на позицию расчёта. Российские военнослужащие получили команду на боевую работу, размаскировали гаубицу "Д-30", навели орудие по заданным координатам. Один пристрелочным, а затем вторым и третьим снарядом попали точно в цель, уничтожив пункт управления БПЛА противника находившийся в заброшенном доме на правом берегу Днепра в Херсонской области", - заявили в оборонном ведомстве.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны ВСУ
Вчера, 05:10
После завершения боевой работы артиллеристы произвели маскировку орудия и оперативно покинули огневую позицию, укрывшись в заранее подготовленных оборонительных сооружениях.
Основной задачей артиллеристов гаубицы "Д-30" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" является контрбатарейная борьба. Помимо этого бойцам удаётся поразить временные пункты дислокации, пункты управления беспилотных летательных аппаратов, бронетехнику, артиллерийские орудия, миномёты, лодки и личный состав противника.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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