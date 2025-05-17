https://ria.ru/20250517/spetsoperatsiya-2017525502.html

Артиллеристы уничтожили замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ

Артиллеристы уничтожили замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 17.05.2025

Артиллеристы уничтожили замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ

Расчет гаубицы "Д-30" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ВС РФ уничтожил замаскированный в заброшенном доме на правом берегу Днепра в Херсонской РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T05:15:00+03:00

2025-05-17T05:15:00+03:00

2025-05-17T05:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010025382_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ca7a4599d68cbd322c170b74496311f7.jpg

ГЕНИЧЕСК, 17 мая - РИА Новости. Расчет гаубицы "Д-30" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ВС РФ уничтожил замаскированный в заброшенном доме на правом берегу Днепра в Херсонской области украинский пункт управления беспилотниками, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Оператором подразделения воздушной разведки было выявлено место дислокации личного состава ВСУ, откуда националисты неоднократно запускали дроны различных видов. Координаты расположения украинских боевиков были оперативно переданы на позицию расчёта. Российские военнослужащие получили команду на боевую работу, размаскировали гаубицу "Д-30", навели орудие по заданным координатам. Один пристрелочным, а затем вторым и третьим снарядом попали точно в цель, уничтожив пункт управления БПЛА противника находившийся в заброшенном доме на правом берегу Днепра в Херсонской области", - заявили в оборонном ведомстве. После завершения боевой работы артиллеристы произвели маскировку орудия и оперативно покинули огневую позицию, укрывшись в заранее подготовленных оборонительных сооружениях. Основной задачей артиллеристов гаубицы "Д-30" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" является контрбатарейная борьба. Помимо этого бойцам удаётся поразить временные пункты дислокации, пункты управления беспилотных летательных аппаратов, бронетехнику, артиллерийские орудия, миномёты, лодки и личный состав противника. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250517/minoborony-2017525177.html

https://ria.ru/20250517/spetsoperatsiya-2017524797.html

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, херсонская область , вооруженные силы украины