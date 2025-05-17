Минобороны раскрыла потери ВСУ за сутки в зоне работы группировки "Запад"
Минобороны: ВСУ потеряли более 230 боевиков за сутки в зоне работы "Запада"
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
"При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад территориальной обороны в районах Ковшаровки, Боровой, Купянска, Кировска, Подлимана и Ольговки", - сказал Бигма.
Он добавил, что расчеты противовоздушной обороны группировки уничтожили 18 вражеских беспилотников самолетного типа.
"За сутки ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, две БМП-1, боевую бронированную машину "Козак", 11 автомобилей и роботизированную платформу", - отметил Бигма.
Начальник пресс-центра уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийские подразделения группировки уничтожили пять орудий полевой артиллерии западного производства, в том числе 155-миллиметровые гаубицы М198 и М77 7производства США, а также 12 минометных расчетов противника.
"Кроме того, уничтожены 40 пунктов управления БПЛА, восемь станций спутниковой связи Starlink и три полевых склада боеприпасов ВСУ", - рассказал он.