https://ria.ru/20250517/spetsoperatsiya-2017524797.html

Минобороны раскрыла потери ВСУ за сутки в зоне работы группировки "Запад"

Минобороны раскрыла потери ВСУ за сутки в зоне работы группировки "Запад" - РИА Новости, 17.05.2025

Минобороны раскрыла потери ВСУ за сутки в зоне работы группировки "Запад"

Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщил журналистам начальник... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T05:04:00+03:00

2025-05-17T05:04:00+03:00

2025-05-17T05:04:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад территориальной обороны в районах Ковшаровки, Боровой, Купянска, Кировска, Подлимана и Ольговки", - сказал Бигма. Он добавил, что расчеты противовоздушной обороны группировки уничтожили 18 вражеских беспилотников самолетного типа. "За сутки ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, две БМП-1, боевую бронированную машину "Козак", 11 автомобилей и роботизированную платформу", - отметил Бигма. Начальник пресс-центра уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийские подразделения группировки уничтожили пять орудий полевой артиллерии западного производства, в том числе 155-миллиметровые гаубицы М198 и М77 7производства США, а также 12 минометных расчетов противника. "Кроме того, уничтожены 40 пунктов управления БПЛА, восемь станций спутниковой связи Starlink и три полевых склада боеприпасов ВСУ", - рассказал он.

https://ria.ru/20250516/bespilotniki-2017485192.html

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кировск, сша, вооруженные силы украины, бмп-1