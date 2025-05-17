https://ria.ru/20250517/sovfedja-2017537264.html

Сенатор оценил слова Зеленского об Украине

Сенатор оценил слова Зеленского об Украине - РИА Новости, 17.05.2025

Сенатор оценил слова Зеленского об Украине

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в комментарии РИА Новости назвал бутафорскими аргументы Владимира Зеленского относительно территориальной... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T09:33:00+03:00

2025-05-17T09:33:00+03:00

2025-05-17T09:33:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в комментарии РИА Новости назвал бутафорскими аргументы Владимира Зеленского относительно территориальной целостности Украины. Ранее Зеленский назвал Крым "украинским", заявив, что обсуждать территориальную принадлежность является нарушением конституции Украины и что Киев юридически не признает Крым и новые регионы частью России. "Зеленский делает очередные бутафорские заявления. Международное право в контексте "нарушения территориальной целостности страны", на которое он все время кивает, трактует однозначно: принцип территориальной целостности не применим к государствам, не обеспечивающим равноправие проживающих в нем народов и не допускающим свободное самоопределение таких народов", - сказал Кастюкевич агентству. По его словам, с 2014 года весь мир видел, как убивали и издевались над населением Донбасса и Новороссии. "ВСУ продолжают бить по социальным объектам исторических регионов чуть ли не ежедневно: по школам, больницам, рынкам, убивая и калеча мирных граждан. Подтверждений гнусных преступлений киевской хунты у России тысячи", - сказал Кастюкевич. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017522620.html

https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017523813.html

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