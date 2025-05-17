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Сенатор оценил слова Зеленского об Украине - РИА Новости, 17.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:33 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/sovfedja-2017537264.html
Сенатор оценил слова Зеленского об Украине
Сенатор оценил слова Зеленского об Украине - РИА Новости, 17.05.2025
Сенатор оценил слова Зеленского об Украине
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в комментарии РИА Новости назвал бутафорскими аргументы Владимира Зеленского относительно территориальной... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T09:33:00+03:00
2025-05-17T09:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
республика крым
украина
игорь кастюкевич
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в комментарии РИА Новости назвал бутафорскими аргументы Владимира Зеленского относительно территориальной целостности Украины. Ранее Зеленский назвал Крым "украинским", заявив, что обсуждать территориальную принадлежность является нарушением конституции Украины и что Киев юридически не признает Крым и новые регионы частью России. "Зеленский делает очередные бутафорские заявления. Международное право в контексте "нарушения территориальной целостности страны", на которое он все время кивает, трактует однозначно: принцип территориальной целостности не применим к государствам, не обеспечивающим равноправие проживающих в нем народов и не допускающим свободное самоопределение таких народов", - сказал Кастюкевич агентству. По его словам, с 2014 года весь мир видел, как убивали и издевались над населением Донбасса и Новороссии. "ВСУ продолжают бить по социальным объектам исторических регионов чуть ли не ежедневно: по школам, больницам, рынкам, убивая и калеча мирных граждан. Подтверждений гнусных преступлений киевской хунты у России тысячи", - сказал Кастюкевич. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017522620.html
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в мире, россия, республика крым, украина, игорь кастюкевич, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, оон, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Республика Крым, Украина, Игорь Кастюкевич, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ООН, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Сенатор оценил слова Зеленского об Украине

Кастюкевич назвал бутафорскими аргументы Зеленского о целостности Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в комментарии РИА Новости назвал бутафорскими аргументы Владимира Зеленского относительно территориальной целостности Украины.
Ранее Зеленский назвал Крым "украинским", заявив, что обсуждать территориальную принадлежность является нарушением конституции Украины и что Киев юридически не признает Крым и новые регионы частью России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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Вчера, 03:41
"Зеленский делает очередные бутафорские заявления. Международное право в контексте "нарушения территориальной целостности страны", на которое он все время кивает, трактует однозначно: принцип территориальной целостности не применим к государствам, не обеспечивающим равноправие проживающих в нем народов и не допускающим свободное самоопределение таких народов", - сказал Кастюкевич агентству.
По его словам, с 2014 года весь мир видел, как убивали и издевались над населением Донбасса и Новороссии.
"ВСУ продолжают бить по социальным объектам исторических регионов чуть ли не ежедневно: по школам, больницам, рынкам, убивая и калеча мирных граждан. Подтверждений гнусных преступлений киевской хунты у России тысячи", - сказал Кастюкевич.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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Вчера, 04:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияРеспублика КрымУкраинаИгорь КастюкевичВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныООНПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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