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Китайские СМИ оценили итоги переговоров России и Украины

Китайские СМИ оценили итоги переговоров России и Украины - РИА Новости, 17.05.2025

Китайские СМИ оценили итоги переговоров России и Украины

Китайские СМИ, комментируя в субботу итоги переговоров России и Украины в Стамбуле, обратили внимание на серьезные различия в оценках их итогов со стороны... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T17:34:00+03:00

2025-05-17T17:34:00+03:00

2025-05-17T17:42:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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ПЕКИН, 17 мая – РИА Новости. Китайские СМИ, комментируя в субботу итоги переговоров России и Украины в Стамбуле, обратили внимание на серьезные различия в оценках их итогов со стороны Москвы и Киева, а также на атмосферу встречи, которая началась без рукопожатий, а сам разговор велся через переводчика. Центральное телевидение Китая отмечает, что Россия и Украина впервые за три года провели прямые переговоры, продолжавшиеся два часа, при этом стороны по-разному оценили их итоги. "Обе стороны в принципе согласились снова провести переговоры. Однако, судя по заявлениям, сделанным после встречи, у обеих сторон по-прежнему есть огромные разногласия по основным вопросам", - указал телеканал. Телеканал акцентировал внимание на том, что украинская сторона считает переговоры в Стамбуле "абсолютно безрезультатными", в то время как Россия назвала их "в целом удовлетворительными" и выразила готовность продолжить контакты. Газета "Хуаньцю Шибао" пишет, что "до начала переговоров внешний мир не возлагал больших надежд на прорыв в переговорах, но многие СМИ признали, что само по себе проведение прямых переговоров стало позитивным сигналом". Издание "Пэнпай" обратило внимание на то, что перед началом переговоров члены делегаций России и Украины не пожали друг другу руки, а во время самих "Стамбульских переговоров 2.0" украинская делегация общалась с российской через переводчика. "Хотя русский язык широко используется на Украине, аналитики считают, что использование перевода украинской стороной намекает на "враждебность" между двумя странами, украинская сторона, возможно, хочет этим доказать, что русский – не их язык", - отмечает издание. Вместе с тем "Пэнпай" пишет, что, по мнению аналитиков, "в отсутствие как российского, так и украинского лидеров нынешние российско-украинские переговоры вряд ли приведут к прорыву". Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250515/peregovory-2017081338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

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