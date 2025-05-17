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СМИ: в США активизировали призывы ввести санкции против России - РИА Новости, 17.05.2025
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07:08 17.05.2025 (обновлено: 15:45 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/smi-2017528553.html
СМИ: в США активизировали призывы ввести санкции против России
СМИ: в США активизировали призывы ввести санкции против России - РИА Новости, 17.05.2025
СМИ: в США активизировали призывы ввести санкции против России
Американские сенаторы после переговоров представителей Украины и России в Стамбуле усилили призывы ввести санкции против России, сообщает агентство Reuters. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T07:08:00+03:00
2025-05-17T15:45:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Американские сенаторы после переговоров представителей Украины и России в Стамбуле усилили призывы ввести санкции против России, сообщает агентство Reuters."Сенаторы США в пятницу вновь призвали конгресс принять санкции против России после того, как переговоры между Россией и Украиной о прекращении огня не принесли существенного прогресса", — говорится в материале.По данным издания, 73 из 100 законодателей в сенате США поддерживают законопроект о введении вторичных рестрикций, а в нижней палате конгресса — 28 из 435. Тем не менее голосование по ранее внесенным инициативам по якобы ужесточению давления на Россию не запланированы.Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил ввести "разрушительные санкции" против Москвы, если не будет сделки по урегулированию конфликта на Украине.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250516/es-2017311353.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп
СМИ: в США активизировали призывы ввести санкции против России

Reuters: в конгрессе США после переговоров в Турции усилили разговоры о санкциях

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия, США
Купол здания Капитолия, США - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Американские сенаторы после переговоров представителей Украины и России в Стамбуле усилили призывы ввести санкции против России, сообщает агентство Reuters.
«
"Сенаторы США в пятницу вновь призвали конгресс принять санкции против России после того, как переговоры между Россией и Украиной о прекращении огня не принесли существенного прогресса", — говорится в материале.
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ЕС готовит очередной пакет санкций против России
16 мая, 12:01
По данным издания, 73 из 100 законодателей в сенате США поддерживают законопроект о введении вторичных рестрикций, а в нижней палате конгресса — 28 из 435. Тем не менее голосование по ранее внесенным инициативам по якобы ужесточению давления на Россию не запланированы.
Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил ввести "разрушительные санкции" против Москвы, если не будет сделки по урегулированию конфликта на Украине.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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