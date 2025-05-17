https://ria.ru/20250517/sk-2017580745.html
В Запорожской области нашли тело семилетней девочки
В Запорожской области нашли тело семилетней девочки - РИА Новости, 17.05.2025
В Запорожской области нашли тело семилетней девочки
Тело семилетней девочки с признаками насильственной смерти обнаружено в Запорожской области, сообщает СК России. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T16:45:00+03:00
2025-05-17T16:45:00+03:00
2025-05-17T16:46:00+03:00
происшествия
запорожская область
россия
бердянск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Тело семилетней девочки с признаками насильственной смерти обнаружено в Запорожской области, сообщает СК России. "В центральный аппарат ведомства представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства ребенка в Запорожской области. По предварительным данным, 16 мая 2025 года семилетняя девочка вышла гулять во двор дома в городе Бердянске вместе с другими детьми. 17 мая в районе лесополосы обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В СК РФ уточнили, что возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего. На место происшествия направлены следователи-криминалисты главного управления криминалистики и эксперты донецкого филиала судебно-экспертного центра ведомства.
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происшествия, запорожская область, россия, бердянск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Запорожская область, Россия, Бердянск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Запорожской области нашли тело семилетней девочки
В Бердянске нашли тело семилетней девочки с признаками насильственной смерти