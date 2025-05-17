https://ria.ru/20250517/sk-2017580745.html

В Запорожской области нашли тело семилетней девочки

В Запорожской области нашли тело семилетней девочки - РИА Новости, 17.05.2025

В Запорожской области нашли тело семилетней девочки

Тело семилетней девочки с признаками насильственной смерти обнаружено в Запорожской области, сообщает СК России. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T16:45:00+03:00

2025-05-17T16:45:00+03:00

2025-05-17T16:46:00+03:00

происшествия

запорожская область

россия

бердянск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Тело семилетней девочки с признаками насильственной смерти обнаружено в Запорожской области, сообщает СК России. "В центральный аппарат ведомства представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства ребенка в Запорожской области. По предварительным данным, 16 мая 2025 года семилетняя девочка вышла гулять во двор дома в городе Бердянске вместе с другими детьми. 17 мая в районе лесополосы обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В СК РФ уточнили, что возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего. На место происшествия направлены следователи-криминалисты главного управления криминалистики и эксперты донецкого филиала судебно-экспертного центра ведомства.

https://ria.ru/20250513/sk-2016724367.html

запорожская область

россия

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происшествия, запорожская область, россия, бердянск, следственный комитет россии (ск рф)