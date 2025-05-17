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Подозреваемый в шпионаже шведский дипломат скончался - РИА Новости, 17.05.2025
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02:10 17.05.2025 (обновлено: 05:52 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/shvetsiya-2017519409.html
Подозреваемый в шпионаже шведский дипломат скончался
Подозреваемый в шпионаже шведский дипломат скончался - РИА Новости, 17.05.2025
Подозреваемый в шпионаже шведский дипломат скончался
Шведский дипломат, подозреваемый в шпионаже, скончался, сообщает в пятницу телеканал SVT со ссылкой на МИД королевства, не уточняя подробности произошедшего. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T02:10:00+03:00
2025-05-17T05:52:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Шведский дипломат, подозреваемый в шпионаже, скончался, сообщает в пятницу телеканал SVT со ссылкой на МИД королевства, не уточняя подробности произошедшего. SVT во вторник сообщил со ссылкой на источники, что шведский дипломат задержан в Стокгольме по подозрению в шпионаже. В среду прокуратура отпустила задержанного из-под стражи, однако подозрения в отношении него не были сняты. &quot;Министерство иностранных дел Швеции подтвердило смерть подозреваемого в шпионаже шведского дипломата&quot;, — говорится в материале.Обстоятельства его смерти не приводятся. В МИД королевства, комментарий которого приводит телеканал, сообщили, что "не будут вдаваться в подробности" из уважения к родственникам дипломата. По информации газеты Expressen, дипломат работал в министерстве иностранных дел, а также долгое время находился за пределами Европы, в последние годы — в качестве посла Швеции. Как утверждает издание, одним из его мест работы была страна, у которой "очень напряженные отношения с Западом".
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в мире, швеция, стокгольм (город), европа
В мире, Швеция, Стокгольм (город), Европа
Подозреваемый в шпионаже шведский дипломат скончался

SVT: подозреваемый в шпионаже шведский дипломат скончался

CC BY 2.0 / David Hall / AmbulansМашина скорой помощи в Швеции
Машина скорой помощи в Швеции - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
CC BY 2.0 / David Hall / Ambulans
Машина скорой помощи в Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Шведский дипломат, подозреваемый в шпионаже, скончался, сообщает в пятницу телеканал SVT со ссылкой на МИД королевства, не уточняя подробности произошедшего.
SVT во вторник сообщил со ссылкой на источники, что шведский дипломат задержан в Стокгольме по подозрению в шпионаже. В среду прокуратура отпустила задержанного из-под стражи, однако подозрения в отношении него не были сняты.
«

"Министерство иностранных дел Швеции подтвердило смерть подозреваемого в шпионаже шведского дипломата", — говорится в материале.

Обстоятельства его смерти не приводятся. В МИД королевства, комментарий которого приводит телеканал, сообщили, что "не будут вдаваться в подробности" из уважения к родственникам дипломата.
По информации газеты Expressen, дипломат работал в министерстве иностранных дел, а также долгое время находился за пределами Европы, в последние годы — в качестве посла Швеции. Как утверждает издание, одним из его мест работы была страна, у которой "очень напряженные отношения с Западом".
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