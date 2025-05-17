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Подозреваемый в шпионаже шведский дипломат скончался

Подозреваемый в шпионаже шведский дипломат скончался - РИА Новости, 17.05.2025

Подозреваемый в шпионаже шведский дипломат скончался

Шведский дипломат, подозреваемый в шпионаже, скончался, сообщает в пятницу телеканал SVT со ссылкой на МИД королевства, не уточняя подробности произошедшего. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T02:10:00+03:00

2025-05-17T02:10:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Шведский дипломат, подозреваемый в шпионаже, скончался, сообщает в пятницу телеканал SVT со ссылкой на МИД королевства, не уточняя подробности произошедшего. SVT во вторник сообщил со ссылкой на источники, что шведский дипломат задержан в Стокгольме по подозрению в шпионаже. В среду прокуратура отпустила задержанного из-под стражи, однако подозрения в отношении него не были сняты. "Министерство иностранных дел Швеции подтвердило смерть подозреваемого в шпионаже шведского дипломата", — говорится в материале.Обстоятельства его смерти не приводятся. В МИД королевства, комментарий которого приводит телеканал, сообщили, что "не будут вдаваться в подробности" из уважения к родственникам дипломата. По информации газеты Expressen, дипломат работал в министерстве иностранных дел, а также долгое время находился за пределами Европы, в последние годы — в качестве посла Швеции. Как утверждает издание, одним из его мест работы была страна, у которой "очень напряженные отношения с Западом".

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в мире, швеция, стокгольм (город), европа