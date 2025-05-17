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В Швейцарии опасаются притока оружия в ЕС после конфликта на Украине - РИА Новости, 17.05.2025
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22:18 17.05.2025 (обновлено: 22:27 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/shvejtsarija-2017626114.html
В Швейцарии опасаются притока оружия в ЕС после конфликта на Украине
В Швейцарии опасаются притока оружия в ЕС после конфликта на Украине - РИА Новости, 17.05.2025
В Швейцарии опасаются притока оружия в ЕС после конфликта на Украине
Массовый приток оружия может прибыть в Европу после окончания конфликта на Украине и привести к росту насилия в западных странах, говорится в докладе... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T22:18:00+03:00
2025-05-17T22:27:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 17 мая - РИА Новости. Массовый приток оружия может прибыть в Европу после окончания конфликта на Украине и привести к росту насилия в западных странах, говорится в докладе швейцарской НПО "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью" (GITOC). "К концу войны останется огромное количество военного оборудования. На самом низком криминальном уровне остатки военного оборудования приведут к буму в теневой экономике, где будут продаваться армейские излишки, включая автомобили, одежду и оборудование двойного назначения. В конечном счете прекращение боевых действий может вызвать волну серьезной контрабанды оружия из зоны конфликта", - отмечается в документе. Эксперты GITOC считают, что незаконный оборот оружия будет принимать две формы: мелкомасштабный наземный рынок для клиентов в Центральной и Западной Европе и более крупномасштабный рынок с использованием контейнерных перевозок в Турцию, Северную Африку, на Ближний Восток и за его пределы. "В Европе поступление современного мощного оружия в руки преступников может произвести революцию в преступном мире. За последние несколько лет банды в Швеции и Франции значительно расширили масштабы применения насилия, и есть признаки, что другие это замечают. Не исключено, что массовый приток оружия во время российско-украинской войны... может усилить нынешние тенденции в Европе к увеличению огневой мощи, росту насилия и появлению более молодых преступников", - уточняется в докладе. GITOC - неправительственная организация, базирующаяся в Женеве. Она занимается анализом, мониторингом и борьбой с транснациональной организованной преступностью по всему миру. НПО объединяет экспертов, исследователей и политиков для разработки стратегий и содействия международному сотрудничеству в этой области.
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В мире, Технологии, Европа, Украина, Западная Европа, Евросоюз, Швейцария
В Швейцарии опасаются притока оружия в ЕС после конфликта на Украине

GITOC: большое количество оружия может оказаться в ЕС после конфликта на Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaСолдат ВСУ с крупнокалиберным пулеметом на блокпосту
Солдат ВСУ с крупнокалиберным пулеметом на блокпосту - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Солдат ВСУ с крупнокалиберным пулеметом на блокпосту. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 17 мая - РИА Новости. Массовый приток оружия может прибыть в Европу после окончания конфликта на Украине и привести к росту насилия в западных странах, говорится в докладе швейцарской НПО "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью" (GITOC).
«
"К концу войны останется огромное количество военного оборудования. На самом низком криминальном уровне остатки военного оборудования приведут к буму в теневой экономике, где будут продаваться армейские излишки, включая автомобили, одежду и оборудование двойного назначения. В конечном счете прекращение боевых действий может вызвать волну серьезной контрабанды оружия из зоны конфликта", - отмечается в документе.
Эксперты GITOC считают, что незаконный оборот оружия будет принимать две формы: мелкомасштабный наземный рынок для клиентов в Центральной и Западной Европе и более крупномасштабный рынок с использованием контейнерных перевозок в Турцию, Северную Африку, на Ближний Восток и за его пределы.
Европе поступление современного мощного оружия в руки преступников может произвести революцию в преступном мире. За последние несколько лет банды в Швеции и Франции значительно расширили масштабы применения насилия, и есть признаки, что другие это замечают. Не исключено, что массовый приток оружия во время российско-украинской войны... может усилить нынешние тенденции в Европе к увеличению огневой мощи, росту насилия и появлению более молодых преступников", - уточняется в докладе.
GITOC - неправительственная организация, базирующаяся в Женеве. Она занимается анализом, мониторингом и борьбой с транснациональной организованной преступностью по всему миру. НПО объединяет экспертов, исследователей и политиков для разработки стратегий и содействия международному сотрудничеству в этой области.
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